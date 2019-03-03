中評編譯：特金河內峰會 美學者批沒進展

中評社北京3月3日電（記者 郭至君編譯）特金河內峰會以出人意料的未達成任何協定結束，這與一眾學者和社會輿論此前期望的能夠達成朝鮮無核化路線圖的初步願景差之千里。清華—卡內基全球政策中心的主任韓磊（Paul Haenle）發表評論，直接指出，河內峰會談不攏等於不成功，特朗普迄今為止在朝核問題上所用的方法並沒有產生任何新的結果，甚至沒能進一步解決朝鮮的核威脅問題。



韓磊表示，金正恩在河內的公開言論為取得重大進展帶來了希望，他似乎特別關注自新加坡峰會以來已經過去的這261天，並說在這261天期間，美國和朝鮮已經克服障礙，耐心地為來到河內峰會的談判桌做出了艱苦的努力。不幸的是，事實證明，這261天還不夠。雙方在新加坡峰會上沒有談攏的問題，到了河內峰會上依然存在相同的情況。當然，在特朗普的新聞發布會上，他批評過去的政府也未能取得進展，但坦率地說，特朗普迄今為止在朝核問題上所用的方法並沒有產生任何新的結果，甚至沒能進一步解決朝鮮的核威脅問題。



韓磊也說，特朗普總統聲稱沒有任何交易比簽署糟糕的交易更好，在狹義層面來講，他是正確的。美國及其盟國的首要任務應該是拆解朝鮮的核計劃。特朗普總統沒有做出像在新加坡峰會那樣破壞盟友和夥伴的不必要的讓步，這一事實可以被視為一種積極因素，因為與朝鮮達成的任何協議都必須符合美國和我們盟國的最佳利益。



韓磊強調，在他看來，河內峰會“談崩”不能被視為成功，或者說，這次峰會對維護美國利益沒有任何重要的影響。過去48小時的事態發展以鮮明的方式突出了特朗普總統偏愛首腦外交的固有弱點，國際媒體都觀察到，美朝雙方未能在關鍵問題上取得實質性進展，特別是無核化。我們現在也看到了不成功的新加坡峰會所帶來的後果，即，特朗普無法確保金正恩對無核化作出明確的承諾。特朗普再次在雙方未就將來的對話達成具體的時間表或路線圖時就回到了華盛頓，現在，中國所提出的“雙暫停”成為了現狀。

