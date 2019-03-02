涉干預司法　特魯多現下台危機

加拿大總理特魯多2月27日在國會辯論期間回應質詢\路透社 中評社北京3月2日電／綜合法新社及路透社報道：加拿大總理特魯多涉嫌干預司法一事繼續發酵。加國前司法部長王州迪2月27日在國會作證，稱特魯多確實曾向自己施壓，要求她幫助加國工程巨頭SNC－蘭萬靈公司免遭行賄審判。特魯多同日回應稱，完全不同意王州迪的說法，並強調自己不會辭職。



加國國會2月28日進行緊急辯論，在野黨議員輪番對特魯多進行炮轟，同時反對黨領袖正式要求聯邦警察對事件展開調查。在野的保守黨議員還要求特魯多下台，重新大選。



特魯多此前被指介入蘭萬靈行賄起訴案，要求王州迪幫助公司免遭起訴，但遭拒絕。王州迪2月27日在國會表示，她去年9至12月處理案件期間，受到特魯多及其團隊的11名高官施壓，並遭到“不當施壓”和“惡意威脅”。



不過，特魯多同日回應稱，他當時已向王州迪說清楚有關蘭萬靈的決定取決於她自己。特魯多還表示，總理的職責就是捍衛就業，而蘭萬靈在加國有9000名員工。



王州迪今年1月被降職為退伍軍人事務部長，並於2月請辭，加劇各界對特魯多干預司法的猜測。蘭萬靈涉嫌於2001至2011年賄賂利比亞官員，以取得政府合約。



蘭萬靈公司在魁北克省有大量員工，當地選票對特魯多所在自由黨今年10月贏得大選非常重要。



（來源：大公報）