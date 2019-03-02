跨中國5省市區榮烏高速全線貫通　橫穿雄安

中評社北京3月2日電／中國重點交通項目榮烏（山東榮成—內蒙古烏海）高速最後一段棋盤井至烏海段3月1日正式通車，這標誌著跨越中國東西5省、市、區的榮烏高速公路全線正式貫通、投入營運。



內蒙古自治區烏海市副市長梁樹平在開通儀式上介紹說，榮烏高速公路起於山東省榮成市，終於烏海市，全長1820公里，國家編號為G18，途經山東、天津、河北、山西、內蒙古五省市區，是國家高速公路網規劃的18條東西橫線的第4條，是內蒙古公路網規劃“三縱、九橫、十二出口”的重要組成部分，也是橫穿河北省雄安新區的第一條高速公路，是“一帶一路”的重要組成部分。



官方消息指，內蒙古自治區境內棋盤井至烏海段是榮烏高速公路的最後一段，該段起自鄂爾多斯市棋盤井南，經烏海經濟開發區低碳產業園，止於烏海市海南區西南側，與京藏高速公路相連，設計時速為每小時100公里。項目於2015年3月底全面開工建設。



內蒙古公路交通投資發展有限公司董事長戴貴介紹說，內蒙古自治區境內棋盤井至烏海段全長51.9公里，總概算投資為30.34億元人民幣。採用雙向四車道高速公路標準建設。”



戴貴認為，榮烏高速公路全線建成通車，標誌著內蒙古自治區西南部地區及寧夏北部地區擁有了一條重要的出海公路運輸大通道，將大力推動內蒙古自治區西南部、寧夏、特別是烏海及周邊地區經濟快速發展。



（來源：中新網）



