誘導不良　學習類App緣何游走灰色地帶

中評社北京3月2日電／隨著移動互聯網的迅速發展，各種各樣的App逐漸走進校園，在給學生和教師帶來方便的同時，也出現了一些問題。



不久前，教育部辦公廳印發《關於嚴禁有害App進入中小學校園的通知》（以下簡稱《通知》），要求各地採取有效措施，堅決防止有害App進入中小學校園。《通知》強調，要開展全面排查，凡發現包含色情暴力、網絡遊戲、商業廣告及違背教育教學規律等內容的App要立即停止使用，要將涉嫌違法違規的App、微信公眾號報告當地網絡信息管理和公安部門查處，要採用多種方式提醒家長慎重安裝使用面向中小學生的App。



那麼自《通知》下發後，學習類App中不符合相關規定的現象有無明顯改善？為何有害App會在校園裡“游走”？《法制日報》記者對此進行了採訪。



看成績排名需付費



借排行榜誘導消費



王碩（化名）剛上初中三年級，不過他接觸學習類App已經有兩年多時間了。



從他上初一開始，學校老師就推薦他們使用一款學習類App，主要用於查看考試成績和排名。那時候，這款App是免費的。雖然最後他和同學們會從老師那裡知道自己的成績，但考試後迫切想看到成績的他們會選擇下載這款App。



在王碩上初二時，這款App不能再免費查看成績，要想了解任意排名，需要成為會員，一年交360元。



記者在查看了這款App的介紹界面後了解到，這是一款以學生考試數據為基礎的學習平台，為學生、家長和老師提供定制化教育服務，付費後用戶可以獲得學生的“排名分析、偏科分析、試題失分分析”等信息。