防衛過當“度難把”　司法認定應予嚴格限制

中評社北京3月2日電／“遇危險需要防衛時，度的把握是很難的。”全國政協委員、中華全國律師協會副會長朱征夫1日在北京說，司法對正當防衛要予以支持，對防衛過當標準的認定“必須非常嚴格”。



全國政協十三屆二次會議將於3日開幕。剛剛到會的朱征夫接受中新社記者專訪，就涉及司法的社會熱點事件發表觀點並介紹其今年擬提交提案。



2018年9月，中國最高法發布規劃，提出適時出台防衛過當的認定標準、處罰原則和見義勇為相關糾紛的法律適用標準。近日，福建男子趙宇被拘14天的新聞再度引發輿論關於防衛過當與見義勇為、正當防衛界限的討論。



“一旦遭遇危險，能不能防衛、怎樣防衛、如何把握尺度？”他建議，司法要對正當防衛予以鼓勵、支持，保護見義勇為者的合法權益，對防衛過當的認定要加以嚴格限制。



朱征夫坦言，相關標準的出台需要凝聚社會共識。當前在相關案件的執法尺度上可適當予以調整。



已連續三屆擔任全國政協委員的朱征夫提交過70多份提案，其中防止冤假錯案、加重制售假處罰力度等涉及司法議題的提案引發熱烈討論。今年，他將重點關注刑事案件二審開庭的法律適用等問題。



朱征夫說，開庭審理是人民法院依法審理案件的一般原則。目前對於刑事案件的二審，絕大部分法院都以不開庭審理為原則。但與此同時，民事案件的二審大多實現開庭審理。



“不是說書面審理就不能作出公正判決。”他指出，書面審理在目前法院“人手不夠”的現實情況下可提高審判效率、節約司法資源，但是缺少當庭質證、辯論環節，既不利於二審合議庭查明事實，也剝奪了被告人在二審程序中的辯護權利。



朱征夫由此建議，要明確規定刑事案件二審應當以開庭審理為原則，嚴格限制不開庭審理的適用。



具體為，上訴人和辯護人一審做無罪辯護、二審繼續做無罪辯護的上訴案件，無論是對事實還是證據的認定提出上訴的都應當考慮開庭；對法律適用提出上訴的，可以不開庭但應當面聽取律師辯護意見。上訴人或辯護人提交新證據的上訴案件，原則上均應開庭審理、對新證據進行質證；如二審合議庭認為新證據與案件無關聯性，可不開庭審理，但要在二審裁定中予以說明。



此外，他今年還準備了保護民營企業家司法權益的相關提案。



（來源：中新網）