農業農村部召開發布會回應非洲豬瘟七大關切

中評社北京3月2日電／自去年8月份我國首次發現非洲豬瘟以來，有關非洲豬瘟的話題引發了網友的高度關注。黨中央、國務院高度重視，農業農村部也全面部署防控工作，目前，100起疫情按規定解除封鎖，18個省份的疫區也全部解除封鎖，防控工作取得了階段性的成效。



然而，近期，從企業加工食品中檢出了非洲豬瘟核酸陽性，一些似是而非的謠言又趁機興風作浪。



那麼，加工食品中豬肉和豬肉食品還能吃嗎？非洲豬瘟不傳人，為何如此重視防控？解除疫區封鎖，是否就代表不會再出現非洲豬瘟疫情？3月1日，就相關話題，農業農村部邀請中國工程院院士陳煥春、國家食品安全風險評估中心實驗室主任李鳳琴、中國農業大學教授楊漢春進行科學解讀。



熱點一：近期，從企業加工食品中檢出非洲豬瘟核酸陽性，這是不是意味著這些產品有安全風險？非洲豬瘟疫情發生以來，國家採取嚴格措施來防控非洲豬瘟，為什麼還有患病的豬流通到市場上？



陳煥春：非洲豬瘟污染的生肉進入餐廚剩餘物後，一旦被豬采食，則可能感染發病。為此，農業農村部專門發布公告，要求自2019年2月1日起，屠宰企業要實施生豬屠宰非洲豬瘟檢測制度，及時發現和處置風險豬肉，防止由此帶來了生豬疫情擴散。開展這項工作，一方面是為了追溯這些風險肉品的來源養殖場，及時發現和消滅潛在的疫情；另一方面是為了防止這些風險肉品進入流通環節，進而通過餐廚剩餘物引發新的疫情。



市場上部分豬肉製品中檢出了非洲豬瘟病毒核酸陽性，這與非洲豬瘟病毒的特性有關。非洲豬瘟的潛伏期最長可達3周，潛伏期內的生豬沒有臨床症狀，難以通過臨床檢疫發現。如果此類生豬進入屠宰環節， 導致生豬屠宰、加工設施或運輸工具污染，食品加工企業使用了相關原料進行加工，不排除會檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性。針對這些問題，農業農村部已發公告，要求自2019年2月1日起，屠宰企業要實施生豬屠宰非洲豬瘟檢測制度，著力化解這一風險。



核酸陽性是病原學檢測的專業術語，只要樣品中含有該病毒的特定核酸片段，就有可能檢測陽性。換句話說，樣品中檢出核酸陽性，並不一定代表樣品中有活病毒的存在。現行針對非洲豬瘟核酸的檢測方法，檢測靈敏度極高，某些批次產品中只要存在微量核酸，就可能檢出陽性。