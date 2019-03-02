﻿醫管局來年增聘1500醫護

醫管局將動用十三億元進行一千四百項小型工程，改善病房環境及儀器，優化醫護人員的工作環境 中評社香港3月2日電／《財政預算案》預留100億元給醫管局作穩定基金，醫院管理局行政總裁梁栢賢昨日表示，基金有助提升醫護人員士氣及挽留人才。獲新資源下，醫管局預計未來一年可增聘逾1500人手，包括約190名醫生人手、820名護士人手及330名專職醫療人員，並可重聘170名退休醫護及20名海外醫生。局方亦會動用13億元進行1400項小型工程，改善病房環境及儀器，優化醫護工作環境。對於外間批評醫管局的“開會文化”，食衛局局長陳肇始承認“有一定改善空間”，已要求醫管局提交檢討報告。



醫管局行政總裁梁栢賢表示，政府為醫管局預留100億元穩定基金，可提升醫護士氣。他舉例指，2003年因經濟下行，醫管局要縮減財務開支，未來若經濟下行，政府未必能給予醫管局足夠款項，前線醫護“唔想有時要食肥雞餐，或合約唔穩定”，有這100億元穩定基金，可讓醫護人員毋須擔心在經濟環境轉差時被裁減，有助穩定軍心、挽留人才。



返聘逾170名退休醫護



預算案又增撥7.21億元給醫管局即時優化挽留員工措施，梁栢賢昨透露，2019－20年度會加碼1.3億元，增加重聘逾170名退休醫護；並繼續引入有限度註冊醫生，未來半年增聘20個海外醫生；他又預料，今年可增加190名醫生、820名護士和330個專職治療人員。



改善工作環境方面，政府早前撥款130億元給醫管局做小型工程，醫管局在2019至2020年會動用其中13億元，進行1400項小型工程，包括改善病房環境和儀器，期望優化醫護工作環境，減少人手流失。



“開會文化”有改善空間



至於醫管局的“開會文化”問題，食衛局局長陳肇始承認，醫管局的行政效能及效率“有一定改善空間”，已要求醫管局檢視並提交檢討報告。梁栢賢表示，會收集數據了解開會次數和類別，再決定如何簡化行政工作，在下一次董事局會議商討改善建議，才向食衛局交代。



梁栢賢解釋，醫管局作為公營機構，每一筆撥款及資源要經嚴謹審批及開會討論，“前線有時未必理解”，而一些臨床統籌會議是必須的，“唔會為開會而開會”，在服務高峰期亦會盡量減少會議。



（來源：大公報）