小農被排擠？合作社僵屍？國家發文“糾偏”

中評社北京3月2日電／針對當前存在的“一些地方擠小農戶壘大戶的傾向、土地零碎化、空殼社”等現象或問題，近日官方發文，力圖解決小農戶生產經營面臨的困難，把小農戶引入現代農業發展大格局。



防止人為壘大戶，排擠小農戶



近日，中辦、國辦印發了《關於促進小農戶和現代農業發展有機銜接的意見》（以下簡稱“意見”），對扶持小農戶，提升小農戶發展現代農業能力作出了全面部署。



“注重政策的公平性和普惠性，防止人為壘大戶，排擠小農戶”，這是此次意見中一項重要內容。



這些年，官方多次強調發揮多種形式適度規模經營的引領作用，並出台了一系列扶持新型農業經營主體發展的政策，但一家一戶的家庭經營方式依舊是我國農業經營的基本面。



中央農村工作領導小組辦公室副主任、農業農村部副部長韓俊1日在國新辦新聞發布會上表示，“從各地實際看，一些地方存在著忽視小農戶，甚至存在擠小農戶壘大戶的傾向，資金項目過於向大的經營主體傾斜，向工商資本傾斜，侵害了小農戶的一些合法權益。”



他表示，要加強針對小農戶的扶持政策，把小農戶引入現代農業發展的軌道，不能讓小農戶掉隊。同時要防止搞強制的土地流轉，將土地等生產資料集中到少數人的手中，對廣大小農戶實行硬擠出，這樣會影響到農戶的就業和生計。更要防止大量農民變成既沒有辦法轉移就業又無地可種的無業農民。