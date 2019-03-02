李歐梵回顧魯迅研究歷程

中評社香港3月2日電／記者劉毅報道：今年是“五四運動”一百周年，香港中文大學於昨日舉行“五四文學遺產在香港：李歐梵、曹聚仁與香港魯迅閱讀史”專題講座，由香港中文大學冼為堅中國文化講座教授李歐梵、香港中文大學文化及宗教研究系助理教授張歷君主講，集中討論曹聚仁和李歐梵在上世紀五十年代中期至七十年代初期在香港發表的魯迅研究著作。



開拓魯迅研究新方向



“冷戰時期（一九四七至一九九一年），無論是香港本地還是過境香港的魯迅研究者，他們都不約而同關注魯迅作品中所呈現的內在生命體驗，他們共同開拓了一個『人』的魯迅的研究方向。”張歷君介紹道。在他看來，李歐梵一九八七年以英文寫成的《鐵屋中的吶喊——魯迅研究》，如今已是魯迅研究的經典之作，但卻少人提起李歐梵第一篇研究魯迅的論文《『魯迅內傳』的商榷與探討》，“李歐梵的魯迅研究其實是在香港初步形成的。”



那麼，李歐梵與曹聚仁又有怎樣的關聯？曹聚仁在“五四運動”中任學生自治會主席，曾主編《浙江新潮》，是章太炎的入室弟子，“七十年代初，曹聚仁明顯是注意到李歐梵《魯迅內傳》的研究論文，所以才會與對方見面。而且他們二人的研究都指向同一個矛盾重重的魯迅『內面』，於冷戰時期開闢出魯迅研究的第三條路——將魯迅回歸到『人』的本質進行研究。”張歷君表示。



曹聚仁兩部研究魯迅的重要著作《魯迅評傳》和《魯迅年譜》全都寫於香港，“著作中最重要的兩點，一是曹聚仁讓魯迅成為『人之子』，因為是人，難免有人的弱點；其二是他引用德國傳記作家路德維希『新傳記』的寫作方法。”張歷君續道。故而，在他研究過曹聚仁的《魯迅評傳》時得出一個結論：曹聚仁希望自己筆下的魯迅如莫洛亞筆下的雪萊，既有美德，亦有瑕疵，是“具有血和肉的生物”，並非“毫無半點陰影”，亦不掩飾魯迅的“內心衝突與失敗”，而這種研究方法又源自佛洛伊德的心理分析學說。



心理學論剖析魯迅內在



李歐梵在講座現場亦回應說：“在我的研究中，魯迅從來不是一個神，我迫切追尋他內心的陰暗面。”無獨有偶，李歐梵最初對魯迅研究產生興趣，也與佛洛伊德學派相關，因其曾在哈佛大學選修“心理傳記學”導師愛理生的研究生課，才開啟他研究魯迅的內心世界。



“矛盾是一件好事，它能推動一切的發展。”李歐梵談及魯迅內心的矛盾世界時如是說。在他研究魯迅的生涯中，愛理生的“認同”觀念即“人類生命周期”對其影響較深，張歷君闡釋道：“但李歐梵在之後的研究發現，愛理生的理論並不足以解釋魯迅的生命歷程和文學作品，故他後來在寫作《鐵屋中的吶喊》時，徹底放棄愛理生的理論框架，只在書中第一章討論魯迅與父親的關係時，才集中引用了愛理生的觀點。”



“而我之所以使用愛理生的心理學研究理論，剖析魯迅內心世界的原因，即在於他是一位人文氣息很濃厚的學者。”李歐梵於講座尾聲表示。



（來源：大公報）