﻿升中自行分配擬改至三月“放榜”

升中派位放榜對學生和家長都是件大事。教育局建議修訂中一派位安排，讓中學可預早在三月通知獲得“自行分配學位”的學生\資料圖片 中評社香港3月2日電／教育局建議修訂中一派位安排，讓中學可預早在三月通知獲得“自行分配學位”的學生，毋須等到七月與“統一派位”同步公布，現時讀小五的學生可望率先受惠。家校會和家長教師會聯會十分支持，形容是遲來的建議；但直資中學則不認同，質疑此舉只會滿足兩三成家長和學生期望，卻打亂學校收生安排，也造成標籤效應。



最快明年實施



教育局局長楊潤雄昨天證實，近日同官津和直資中小學議會及家長團體商討有關安排，“例如在三月底時，中學早點把結果通知正取學生的家長知道，讓他們早些得到相關資訊。”局方建議最快由2020年度中一派位（即明年九月入讀中一）開始，在自行分配學位階段獲得取錄的學生，其家長毋須參加四月的統一派位。



應屆小六生家長王女士歡迎有關安排，稱等候學校通知取錄結果的過程漫長又無奈，“早些公布才能放鬆。”家校會主席湯修齊說，曾與十八區家長教師會聯會代表討論，“家長代表普遍歡迎這項新措施，認為有助減輕家長壓力，也可以讓教師集中精神去輔導在自行分配學位階段未被中學取錄的小六學生選擇合適中學。”



東區家教會聯會主席趙明憶述三個子女升中時，等到七月才得悉取錄結果，自言疲倦，認為教育局此建議是順應民情。



