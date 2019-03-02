又到租房季，2月20城均租上漲！這城領跑

資料圖 中新經緯董湘依 攝 中評社北京3月2日電／進入春季，也迎來了租房高峰期。1日發布的一份報告顯示，春節後租賃市場回暖跡象顯現，2月份20城租金均價為每月43.51元／平方米，環比上漲0.13%。其中，重點二線城市租金均價繼續回升，從漲跌城市數量來看，20個重點租賃城市中，有12個城市租金均價上漲，深圳領漲，上海次之。



2月20城租金均價環比上漲



深圳領跑



諸葛找房數據研究中心1日發布的《2019年2月20城租金均價報告》顯示，2月20城租金均價環比上漲，二線城市回暖明顯。2019年2月，20個重點租賃城市租金掛牌均價為43.51元／平方米／月，環比上漲0.13%，與上月相比租金止跌回漲。



報告指出，自租賃市場淡季以來，租金均價持續走低。春節後租賃市場回暖跡象顯現，2月的後兩周，20城租金均價持續回升。



據諸葛找房數據研究中心監測數據，從20個重點城市租金均價情況來看，深圳以97.27元／平方米／月占據榜首，其次為上海，租金均價87.59元／平方米／月。一線城市仍然微跌，但跌幅較上月收窄明顯，僅微跌0.01%。15個重點二線城市均價止跌回升，較上月環比上漲0.17%。



整體而言，重點城市租金均價保持相對穩定，2月後半月大部分城市租賃市場回暖跡象明顯。分價格區間來看，單位價格水平在30元以下的熱點二線城市中，上漲城市數量最多，大多集中在中部城市。