團結凝聚力量 實幹創造未來——列席全國政協會議海外僑胞期望助力新時代（圖片來源網絡） 中評社北京3月2日電／2019年，中國人民政治協商會議將迎來70周年華誕。受邀列席今年全國政協會議的海外僑胞在接受新華社記者採訪時紛紛表示，渴望為實現中華民族偉大復興的中國夢貢獻力量。



鼓舞人心 奮進新中國



2019年是新中國成立70周年，也是決勝全面建成小康社會關鍵之年。回看新中國成立以來的飛躍發展和改革開放40多年來的偉大實踐，受邀列席今年全國政協會議的海外僑胞深感驕傲和自豪。



“今年是新中國成立70周年，雖然我們工作生活在海外，但看到祖國不斷發展與進步，華僑華人都覺得鼓舞振奮。”法國青田同鄉會會長孫少榮說。從立足到立業，18歲來到法國打拼的孫少榮如今已是巴黎餐飲行業一名資深從業者。“我經常回國，改革開放40多年來祖國的每一點變化，讓我們既感到光榮，也看到機遇。”



62歲的肯尼亞華僑華人聯合會會長郭文昌也有切身體會。他說，自己是“改革開放的見證者和受益者”，“40年輝煌巨變，讓每一位海外華僑華人都更有底氣、更有尊嚴”。



美國亞利桑那州菲尼克斯（鳳凰城）中國和平統一促進會會長楊文田告訴記者，中國強大是海外華僑華人最殷切的盼望。僑胞們雖身在海外，但心系祖（籍）國，為祖（籍）國進步與變化感到驕傲。



巴西洪門總會會長王文捷說，中國改革開放取得前所未有的偉大成就，身在海外的華人不僅深受鼓舞，還借助祖國發展契機，在世界各地實現創業和致富夢想。



阿聯酋中國和平統一促進會會長陳志祥從杜拜啟程前往中國前對記者說，能夠作為阿聯酋華僑華人代表列席全國政協會議，他感到十分激動和自豪，“在阿聯酋工作生活的華僑華人都有切身感受，隨著祖國日益崛起和強大，我們的腰杆更加挺直了！”