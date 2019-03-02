退役軍人優撫安置工作進入發展新時期

2019年2月19日，複退軍人在山東臨沂郯城縣“退役士兵專場”招聘會上了解用工單位招聘信息。（光明圖片） 中評社北京3月2日電／退役軍人是黨和國家的寶貴財富，值得倍加關心、倍加愛護。新中國成立以來，黨和國家一以貫之關心愛護廣大退役軍人，退役軍人也在黨和政府的領導下積極投身社會主義建設，為國家各項事業作出了重大貢獻。中國特色社會主義進入新時代，退役軍人優撫安置工作進入新的發展時期，黨和政府不斷推出新的政策舉措，廣大退役軍人的獲得感榮譽感幸福感必將持續提升，其投身中華民族偉大復興強國偉業的積極性主動性創造性必將得到極大激發。



1、黨中央把退役軍人優撫安置工作擺在治國理政的戰略位置



黨的十八大以來，習近平總書記高度重視退役軍人優撫安置工作，站在黨和國家建設發展全局、實現中華民族偉大復興中國夢戰略高度，深刻闡明退役軍人優撫安置工作重大意義、目標任務、方針原則和方法路徑。在重大意義上，習近平總書記指出，退役軍人管理保障是關係軍隊穩定和社會大局穩定的大問題。軍轉安置工作是實現“兩個一百年”目標、實現中華民族偉大復興的中國夢的重要力量；在目標任務上，強調組建退役軍人管理保障機構，維護軍人軍屬合法權益，讓軍人成為全社會尊崇的職業；在方針原則上，強調要堅持為經濟社會發展和軍隊建設服務的方針，貫徹妥善安置、合理使用、人盡其才、各得其所的原則，推進退役軍官安置管理保障體制機制改革和政策制度創新，逐步健全完善服務保障體系和相關政策法規；在方法路徑上，強調軍轉安置工作要適應全面深化改革新形勢，按照深化幹部人事制度改革、國防和軍隊改革新要求，推進體制機制創新，為促進軍隊幹部隊伍建設、為安置和使用好軍轉幹部提供更可靠更有效的制度保障。習近平總書記的這些重要論述，充分體現對廣大退役軍人的關心愛護，為推進新時代退役軍人工作提供了根本遵循和重要指引。



黨的十九大做出組建退役軍人管理保障機構的重大決定，建立健全集中統一、職責清晰的退役軍人管理保障體制。國家成立退役軍人事務部，各省、自治區、直轄市成立退役軍人事務廳（局），市縣成立退役軍人事務局，形成覆蓋全國、上下貫通的退役軍人事務部門體系，為新時代加強退役軍人優撫安置工作提供了組織保證。一方面，退役軍人優撫安置工作在集中統管中得到加強。過去退役軍人管理工作由民政部門、人力資源和社會保障部門以及軍隊各級政治工作部門、後勤保障部門等單位各管一塊，組建統一的退役軍人管理保障機構後，各相關單位的職責和力量整合起來，按照“法治、規範、效率、協調”的國家綜合治理原則，扭轉了過去退役軍人優撫安置工作“一套班子幾塊牌子”“多頭負責分散管理”局面，增強了退役軍人優撫安置工作的效力，極大提高協調性和及時性。另一方面，退役軍人優撫安置工作的內容得到豐富拓展。過去由於受分散管理體制的制約，退役軍人優撫安置工作的一些內容難以統籌納入整體規劃和工作進程中，組建統一的退役軍人管理保障機構後，進一步拓展了退役軍人事務部門的職責，實現了對退役軍人的思想政治工作、教育培訓工作、榮譽褒獎工作、優撫安置工作、管理保障工作全覆蓋，退役軍人的合法權益得到更加全面切實的保護。