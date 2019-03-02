中國人類蛋白質組學研究新突破三大看點

中評社北京3月2日電／近日，生命科學研究領域再傳喜訊！我國科學家通過國際權威期刊《自然》雜誌上線發表了關於早期肝細胞癌蛋白質組研究領域取得突破的論文，發現了肝細胞癌精准治療的潛在新靶點。



什麼是蛋白質組學？這次發現有何重大科學價值？對於接下來的臨床治療和藥物研發又意味著什麼？記者第一時間來到國家蛋白質科學中心·北京，採訪了論文團隊的科學家們。



蛋白質組學：破譯生命天書的“解碼神器”



蛋白質是遺傳信息表達的“最後一公里”，蛋白質組是構成生物系統與執行生命過程的功能性實體，是人體表型（生理與病理狀態）的直接物質基礎。



蛋白質組學這一概念提出於1995年，是繼基因組學研究之後生命科學領域又一重要研究方向。



論文通訊作者、軍事科學院副院長賀福初院士告訴記者，蛋白質組研究對象比基因組更加複雜，對實驗設備、技術水平、數據挖掘能力等多方面都有著比基因組學更大的挑戰。



近年來，以色譜和質譜技術為核心的蛋白質組學技術的發展，驅動了蛋白質組學研究在深度和廣度上的快速增長。



論文通訊作者、軍事科學院軍事醫學研究院研究員錢小紅表示，通過前期積累，我國在蛋白質組表達譜分析的技術能力上已達到國際先進水平，在2009年的國際蛋白質組標準物質評估中，蛋白質組學國家重點實驗室的技術能力，位居全球前列。



“蛋白質組學國家重點實驗室團隊，發展了高效的蛋白質組預分級和檢測策略，達到12小時內完成人類8000個基因產物的質譜檢測，為目前世界上速度最快的蛋白質組鑒定方法之一。”錢小紅說。