巴基斯坦釋放被俘印度空軍飛行員（組圖）

中評社北京3月2日電／巴基斯坦外交部1日發表聲明，宣布巴方已於當天晚間釋放此前被俘的印度空軍飛行員，並經巴東部旁遮普省拉合爾附近瓦格赫邊境口岸移交印方。



新華社伊斯蘭堡3月1日報道，根據媒體轉播畫面，巴方官員攜被俘印度空軍飛行員於1日15時50分左右抵達瓦格赫邊境口岸。在履行相關程序後，巴方將飛行員移交給印方。20時53分左右，這名飛行員在家人和印方官員陪同下，跨過國界進入印度領土。



巴基斯坦外交部在聲明中表示，釋放印度空軍飛行員意在緩和同印度持續數周的緊張關係。巴外交部長庫雷希表示，巴方在不設任何前提條件情況下釋放印度空軍飛行員，是在向印度人民傳達巴基斯坦是愛好和平的國家，是好鄰居。



巴基斯坦總理伊姆蘭·汗2月28日宣布，為緩和同印度關係緊張狀態，巴基斯坦將於3月1日釋放日前被俘的印度空軍飛行員。他說，“兩個擁有大規模殺傷性武器的國家不應走向戰爭道路”，巴基斯坦尋求與印度實現和平相處。



2月14日，印控克什米爾地區發生爆炸襲擊，至少40名印度中央後備警察部隊士兵身亡。宗教武裝組織“穆罕默德軍”宣稱實施襲擊。26日，印度空軍戰機越過克什米爾印巴實際控制線，轟炸“穆罕默德軍”在巴控克什米爾地區營地。



2月27日，巴基斯坦軍方稱當天擊落兩架通過克什米爾印巴實際控制線侵入的印度空軍戰機，並抓獲一名落在巴控克什米爾地區的印度空軍飛行員。印方證實確有一名飛行員被俘，要求巴方放人。



巴基斯坦和印度都宣稱對克什米爾地區擁有主權，1947年印巴分治後，雙方曾為爭奪克什米爾地區爆發兩場戰爭。

