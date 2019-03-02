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南部戰區戰機飛赴陌生地域開展區域防空戰鬥
http://www.CRNTT.com
2019-03-02 13:02:53
中評社北京3月2日電／2月27日晚，南部戰區空軍航空兵某旅多架戰機飛赴陌生地域開展區域防空戰鬥、掩護突擊行動訓練。
來源：英文中國軍網
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