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南部戰區戰機飛赴陌生地域開展區域防空戰鬥
http://www.CRNTT.com   2019-03-02 13:02:53


　　中評社北京3月2日電／2月27日晚，南部戰區空軍航空兵某旅多架戰機飛赴陌生地域開展區域防空戰鬥、掩護突擊行動訓練。

　　來源：英文中國軍網
 


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