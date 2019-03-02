中評鏡頭：兩會首場記者會 大會堂前排長龍

政協首場新聞發布會，記者排長龍等候（中評社 張心怡攝） 中評社北京3月2日電（中評社報道組）全國政協十三屆二次會議今天上午召開預備會，會後將在人民大會堂一層新聞發布廳舉行新聞發布會。今年是人民政協成立70周年，本場記者會則是今年兩會首場記者會，新上任的政協發言人郭衛民也將上演“首秀”。距離記者會還有一個半小時，廣場外已經排起了長達十幾米的長龍，受關注程度可見一斑。



現場有香港媒體對中評社表示，他們此次的報道重點是粵港澳大灣區的相關內容，希望在記者會上能聽到更多有關大灣區建設的“政協聲音”。



澳亞衛視記者李一鳴表示，因為是來自澳門的記者，政協首場記者會上比較關注粵港澳大灣區的議題。《粵港澳大灣區發展規劃綱要》剛剛於2月份發布，昨天又召開粵港澳大灣區領導小組第二次全體會議召開，會後公布了八項推進粵港澳大灣區建設重大政策措施，其中提到支持青年到內地創新創業 已經高校科研計劃，包括出入境便利化的改革，所以想聽聽委員們就此可能會有些什麼樣的提案。



全國政協十三屆二次會議將於明天下午在北京首都開幕，屆時2000多名全國政協委員將齊聚首都北京履職，參政議政，共商國是。



（記者：張心怡 林艷 張爽 徐夢溪）

