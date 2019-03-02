分手日”將至　英國“脫歐”何去何從

中評社北京3月2日電／3月29日是英國按協議正式退出歐盟的日子。目前英歐雙方仍在磋商修改“脫歐”協議，英國“脫歐”前景仍充滿不確定性。



“脫歐”前景三大可能性



目前英國“脫歐”前景主要存在“有協議‘脫歐’”“無協議‘脫歐’”和推遲“脫歐”三種可能。



若英歐在3月29日前克服分歧、達成能被雙方立法機構批准的協議，英國將實現“有協議‘脫歐’”，英歐將落實協議規定的“分手費”、過渡期等內容，實現有序“脫歐”，重塑“後‘脫歐’時代”的英歐關係。



如果未能實現“有協議‘脫歐’”，英國或選擇“無協議‘脫歐’”，這意味著“脫歐”後沒有過渡期，英歐關係將出現瞬間斷裂，英歐貿易關係將回到世界貿易組織框架內，雙方經濟所受衝擊將明顯增大，因此英歐目前都盡力避免“無協議‘脫歐’”。



如果英國議會下院未通過“脫歐”協議，也排除了“無協議‘脫歐’”的選項，將投票決定是否推遲“脫歐”。若確定推遲，英方可能會一次性推遲幾個月，以便與歐盟繼續商談。



英歐談判分歧點何在



“愛爾蘭邊界問題”是整個“脫歐”協議中爭議最大的問題，也是目前英歐談判的主要分歧點。根據“脫歐”協議，如果英國與歐盟在“脫歐”後設置的21個月過渡期內無法協商出一份關於北愛爾蘭地區貿易的更好方案，在過渡期結束時將啟動“備份安排”。



英國北愛爾蘭地區與愛爾蘭的邊界將是英國“脫歐”後與歐盟之間唯一陸地邊界。“備份安排”旨在避免那裡恢復“硬邊界”，即重新設置實體海關和邊防檢查設施。這一安排沒有設定期限，且英方無法單方面廢止，英國批評人士認為，“備份安排”可能在現實中將北愛爾蘭“留在”歐盟，從而造成國家分裂。



歐盟已多次表示不會再就“脫歐”協議內容本身與英國重新談判。而英國政府正在尋求歐盟給出具有法律約束力的保證，保證其不會借英國“脫歐”之機將北愛爾蘭“留在”歐盟。



英國首相特雷莎⋅梅日前表示，英國議會下院將於3月12日前就協議進行第二次表決。若協議仍未獲通過，就於接下來兩天讓議員們決定是“無協議脫歐”還是延期“脫歐”。



（來源：新華網）