美宣廢除49名委內瑞拉官員及其家人簽證

中評社北京3月2日電／美國國務院1日宣布，對“破壞委內瑞拉民主”的個人實施入境簽證限制，其中包括支持委內瑞拉總統馬杜羅的委官員及其家人。



美國務院在當天發布的聲明中說，已於2月28日廢除了49名委內瑞拉官員及其家人的美國簽證。聲明稱這些人“破壞委內瑞拉民主”，不受美國歡迎。



1日早些時候，美國財政部宣布制裁6名委內瑞拉軍方和警方高級官員，理由是他們涉嫌支持馬杜羅並阻止美國牽頭提供的“人道主義援助”物資進入委內瑞拉。





委內瑞拉外交部1日發表聲明說，美國對委6名高級軍官進行制裁是“非法的單邊制裁措施”，被制裁軍人所做的是捍衛憲法和領土完整的愛國行為。聲明要求美國立即停止對委政府和人民的各種攻擊行為，並要求各方遵循《聯合國憲章》的宗旨和原則。



今年1月23日，委內瑞拉議會主席、反對派領導人瓜伊多宣布自己為“臨時總統”，要求委內瑞拉重新舉行大選。美國及一些拉美國家隨即對他表示支持。在美國的支持下，瓜伊多2月23日試圖從哥倫比亞和巴西邊境向委內瑞拉境內強行運送美國“人道主義援助”物資，但物資並未通過委軍方把守的邊境線。委政府指責美方提供“援助”是為軍事干預做準備，並要求美國取消對委制裁。



為逼迫馬杜羅下台，美方近期不斷加大對委內瑞拉的制裁力度。委外交部2月25日發表聲明，呼籲國際社會捍衛多邊主義，譴責美國對委追加新制裁。



（來源：新華網）