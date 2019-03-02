韓正：把灣區藍圖細化為施工圖

中央政治局常委、國務院副總理韓正出席粵港澳大灣區領導小組第二次全體會議 中評社香港3月2日電／中共中央政治局常委、國務院副總理、粵港澳大灣區建設領導小組組長韓正3月1日在北京人民大會堂主持召開粵港澳大灣區建設領導小組第二次全體會議，深入學習領會習近平總書記關於粵港澳大灣區建設的重要指示精神，全面貫徹落實粵港澳大灣區發展規劃綱要，研究部署2019年大灣區建設的各項重點工作。會議並同意了落實有利於香港參與大灣區建設，滿足港人要求的八項新措施。韓正指出，當前大灣區建設態勢良好，粵港澳三地要發揮優勢，抓緊把規劃綱要描繪的藍圖細化為工作的施工圖，提升大灣區在國家經濟發展和對外開放中的支撐引領作用。



韓正在講話中指出，當前大灣區建設的態勢良好，主要體現在三個“前所未有”：



第一，中央的重視程度前所未有。習近平總書記始終高度關心、關注粵港澳大灣區建設工作，去年親自主持審議了規劃綱要，親赴廣東考察調研，會見香港澳門各界慶祝國家改革開放四十周年訪問團，充分體現了中央對粵港澳大灣區建設的高度重視和殷切期望。



第二，三地社會各界參與熱情前所未有。大灣區居民對粵港澳大灣區充滿期待，對港珠澳大橋開通、廣深港高鐵通車反響熱烈，港澳人士對申辦居住證等政策措施的落實都給予普遍好評。“可以說，三地社會已經形成了積極參與、共促發展、共享成果的濃厚氛圍。”



第三，歷史條件前所未有。粵港澳大灣區有基礎，有能力通過更廣泛更深程度上的合作，聯手走出去，更好引進來。“大灣區的建設可以為全國深化改革開放提供新鮮經驗。”



