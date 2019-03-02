報告通過　法國職業稱謂女性名詞“合法”了

中評社北京3月2日電／法蘭西學院2月28日舉行院士會議，以優勢多數通過了一份關於職業稱謂女性名詞的報告，標誌著一批“女版”職業稱謂名詞在法語中獲得“合法”地位。



作為規範法語使用的權威機構，法蘭西學院就女性職業稱謂的問題表示，職業名詞的性別區分不存在“原則性障礙”，這屬於“自中世紀以來就出現的一種語言自然演化”的規律。



據法國國際廣播電台報道，法蘭西學院一個研究委員會出具的這份報告認為，一切體現女性社會地位不斷提高的現象均屬正常，職業稱謂名詞亦複如是。



報道說，在日常生活中，很多職業或職務稱謂名詞的女性詞形已經被公眾和媒體廣泛採用。長期以來，法蘭西學院在此問題上態度堅決，一直沒有承認這類用法的規範性。



法蘭西學院強調，不會制定一份羅列全部區分性別的職業稱謂清單，也不會總結相關的語法規則。在法蘭西學院看來，這是語言在實際使用過程中的自然選擇。



不過，該報告還是收錄了一部分此前用法存在爭議的名詞，例如“professeure”（女教師，女教授，原形是professeur）。報告解釋說，以“eure”結尾的詞型不會威脅到法語原有的語言結構，因為陰性詞尾“e”在法語中屬於不發音的啞音。同理，得到法蘭西學院認可的詞匯還有“auteure”（女作者，原形為auteur）、“écrivaine”（女作家，原形為écrivain）。



報道還指出，在比利時、瑞士、魁北克等法語國家和地區，使用職業稱謂的女性名詞早已是行之有年的慣例。



（來源：海外網）

