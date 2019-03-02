中保媒體座談會在索非亞舉行

拜訪《今日中國》報社。 中評社北京3月2日電／在中國新聞代表團訪問保加利亞之際，由中國記協和保加利亞記協共同舉辦的中保媒體座談會於當地時間1日下午在索非亞舉行。本次座談會是中保兩國新聞界落實“一帶一路”新聞交流合作協議，以務實方式慶祝中保建交70周年的安排。



中國新聞代表團團長、中國記協書記處書記王冬梅表示，今年是新中國成立70周年，也是中保建交70周年。保加利亞是最早同中國建交的國家之一，兩國人民之間的友誼源遠流長。近年來，兩國高層交往密切，政治互信不斷加強，在政治、經濟、科技、教育、文化、媒體等領域的合作成果豐碩。新聞交流是國與國之間關係的重要組成部分。希望通過兩國新聞界的深入報道和相互交流，推動國家間各領域交流的發展，為促進中保兩國關係發展、增進人民間的了解和友誼作出更大貢獻。



保加利亞記協主席特多洛娃對中國新聞代表團的到來表示歡迎。特多洛娃表示，三十多年來，保加利亞記協與中國記協一直保持著最為活躍、最為緊密的交流。保加利亞新聞界將組織系列活動紀念中保建交70周年，並將繼續加強與中國記協合作，把兩國新聞領域交流合作推向更高更遠。



保加利亞記協相關負責人、新聞媒體記者、大學專家學者，及中國新聞代表團團員、新華社和經濟日報駐保記者30餘人出席座談會。與會人員圍繞加強“一帶一路”新聞交流合作、推動媒體內容信息共享、擴大業界人員交流範圍等進行了務實的討論。



訪問期間，中國新聞代表團還參觀了保加利亞《今日中國》報，出席了索非亞中國攝影展開幕式。



據悉，中國記協與保加利亞記協於2018年6月正式簽署“一帶一路”新聞交流合作協議。



（來源：中新網）