呼和浩特：家長亂停車與孩子在校考評掛鈎

交警幫助學生開車門。（張林虎 攝） 中評社北京3月2日電／“家長們駕車接送孩子，做到即停即走，否則不僅會被罰款扣分，家長的違法信息還會向學校抄告，並與學生日常考評結合。”3月1日，內蒙古呼和浩特市玉泉區交管大隊三中隊指導員王雪鬆向記者如是介紹。



3月1日，隨著開學季的到來，呼和浩特市中小學周邊不可避免地出現了擁堵情況。“尤其在上下學時間段，大家都在接送孩子，太堵了，開車有時候還不如步行快。”家長張秀峰如是說。



記者了解到，為了更好地治理校園周邊擁堵，呼和浩特市交管部門與學校聯動並出台措施：家長開車接送孩子時，要做到即停即走，不能將車長時間停放等候。如有此類行為，交管部門將對此類違法行為進行上限處罰。車內有人的，按交通法規定現場處罰，罰款150元記3分；車內無人的，按照有關規定用清障車將車輛進行拖移。



與此同時，對於家長的此類違法行為，交管部門還將進行登記備案並抄送至學校，學校將委派專人進行備案並通知至各班班主任，老師將針對此類情況，與學生日常考評結合。



王雪鬆告訴記者，為了規範交通秩序，交管部門在校門口的道路旁劃了專用臨時停車位，在上下學期間的時間段內，供接送孩子的家長臨時停車。



呼和浩特市通順街小學德育主任王娜表示，學校通過校信通以及各班級的微信群告知了家長，學校已經把各班級裡的考評與家長亂停放車輛進行了掛鈎。



“我覺得這個舉措挺好的，家長之所以亂停車，大部分是因為不放心孩子自己過馬路、進校園，現在交警不僅幫孩子開車門，還能護送孩子過馬路，我們放下孩子後直接就可以開車走了。”家長馬海威說。



（來源：中新網）