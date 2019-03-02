【
CNML格式
】 【
大
中
小
】 【
打 印
】
日本北海道近海發生6.2級地震
http://www.CRNTT.com
2019-03-02 15:27:01
中評社北京3月2日電／據日本氣象廳消息，當地時間2日12時23分（北京時間11時23分），日本北海道附近海域發生6.2級地震。本次地震不會引發海嘯。
日本氣象廳說，本次地震的震中位於北海道根室半島東南海域，東經146.8度，北緯42.1度，震源深度約10公里。北海道、青森縣、岩手縣等部分地區有震感。
日本地處全球最活躍的地震帶——環太平洋地震帶上，地震頻發。
（來源：新華網）
【
CNML格式
】 【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
豐田擬在日本召回逾1萬輛雷克薩斯
(2019-03-01 17:31:08)
日本26DD驅逐艦二號艦不知火號正式交付
(2019-03-01 10:27:31)
強迫商家返積分 日本亞馬遜遭反壟斷調查
(2019-02-28 16:38:20)
日本將提供資金幫助非洲加強小型武器管理
(2019-02-28 15:47:56)
首次實踐新安保法 日本擬向埃及派自衛隊員
(2019-02-28 15:47:33)
日媒：一名中國人因涉嫌走私冰毒在日被捕
(2019-02-28 14:12:29)
兩岸開戰日本馳援？日美專家稱關鍵還看美國
(2019-02-28 00:26:37)
全球最小男嬰日本醫院出院
(2019-02-27 15:34:29)
日本抗議韓國外長涉“慰安婦”言論
(2019-02-27 11:56:05)
警惕日本“兵馬未動，預置先行”
(2019-02-27 09:00:23)