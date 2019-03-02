日本北海道近海發生6.2級地震

中評社北京3月2日電／據日本氣象廳消息，當地時間2日12時23分（北京時間11時23分），日本北海道附近海域發生6.2級地震。本次地震不會引發海嘯。



日本氣象廳說，本次地震的震中位於北海道根室半島東南海域，東經146.8度，北緯42.1度，震源深度約10公里。北海道、青森縣、岩手縣等部分地區有震感。



日本地處全球最活躍的地震帶——環太平洋地震帶上，地震頻發。



（來源：新華網）