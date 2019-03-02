教育部再次強調“杜絕商業廣告進校園”

中評社北京3月2日電／日前，教育部對山東、四川、湖北三起商業廣告進校園事件予以通報。通報再次強調，要切實履行守護“校園淨土”責任，堅決杜絕各類商業廣告、商業活動進入校園。對於再次出現類似事件的地方和學校，要予以嚴肅處理。



這次通報的三起事件分別是：



2019年1月，山東省菏澤市鄆城縣丁裡長鎮王集小學為表彰優秀學生發放了印有“山東梁堤頭眼科”廣告字樣的獎狀；



2019年1月，四川省南充市南部縣第二小學發放了含有服裝廣告的學生綜合素質報告書；



2018年11月，湖北省孝感市雲夢縣中影國際城工作人員，在校（園）領導同意的情況下，進入城關第二小學、雲夢縣實驗幼兒園進行了商業贈票和宣傳。



目前，山東、四川、湖北等地教育行政部門已對相關單位和人員進行嚴肅查處和問責。



為堅決禁止商業廣告、商業活動進入中小學校和幼兒園，教育部再次強調以下要求。



要將《教育部辦公廳關於嚴禁商業廣告、商業活動進入中小學校和幼兒園的緊急通知》（教基廳函〔2018〕77號）和本通報傳達到每所學校、每名校長、每名教師，切實做到人人皆知、人人重視。



開展排查整改情況“回頭看” 不留死角



各地教育行政部門要在全面排查的基礎上，對區域內所有中小學校、幼兒園排查整改情況進行“回頭看”，確保不走過場、不留死角、不存隱患。