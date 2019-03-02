京津冀及周邊將遭遇大範圍持續性重污染過程

北京市民在霧霾中出行 資料圖。（中新社記者 劉關關 攝） 中評社北京3月2日電／中國環境監測總站預計，受不利氣象條件影響，2日至4日京津冀及周邊地區將出現一次持續時間長、範圍大、污染重的區域污染過程。



經中國環境監測總站會商京津冀及周邊地區環境監測中心預報，受區域逆溫、靜穩及局部高濕不利氣象條件影響，3月2日至4日京津冀及周邊地區將出現一次持續時間長、範圍大、污染重的區域污染過程。



中國環境監測總站發布重度及以上污染過程提示顯示，預計2日至5日，京津冀區域大部持續受高壓後部控制，盛行偏南風，河北中南部可能維持重度污染水平，部分城市嚴重污染。受影響的城市可能包括：北京、天津、石家莊、唐山、廊坊、保定、滄州、衡水、邢台、邯鄲等，污染峰值預計出現在4日至5日，（細顆粒物）PM2.5小時濃度峰值可能達到每立方米300微克。



2日至3日，受冷空氣和區域性降水影響，部分地區空氣質量有所改善。京津冀區域北部和山東東部以良至輕度污染為主，山西南部，山東西部和河南北部以輕至中度污染為主，河北中南部以重至嚴重污染為主。



生態環境部表示，已向北京、天津、河北、山西、山東、河南、陝西省人民政府發函，通報空氣質量預測預報信息。要求各地根據實際情況，及時啟動或調整、維持相應級別預警，切實落實各項減排措施，減輕重污染天氣影響，最大限度保障民眾身體健康。目前，北京、天津，以及河北、山西、山東、河南省部分城市根據當地空氣質量預測預報結果，已經發布重污染天氣橙色或紅色預警。



生態環境部表示，已派駐京津冀大氣污染傳輸通道城市和汾渭平原各城市的督促檢查工作組和跟蹤研究工作組，將重點督促檢查各地應急減排措施落實情況，跟蹤評估各地應急減排措施效果，支撐各地科學應對重污染天氣過程。



（來源：中新網）