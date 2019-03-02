兩會政協首場發佈會：聚焦中美貿易談判

郭衛民答記者問（中評社 張心怡攝） 中評社北京3月2日電（中評社報道組）3月2日下午，兩會首場新聞發佈會在人民大會堂召開，獲得高度關注。首先的涉外問題就聚焦了正在談判之中的中美貿易關係。新任政協發言人郭衛民就目前的磋商情況和未來的中美關係走向做出了回答。



彭博社記者：過去幾個月，我們看到中美關係的競爭面日益凸顯、合作面有所減弱，可能貿易就是一個最好的例子。我們看到現在雙方就達成貿易協議取得了一定進展，但也有人認為貿易協議不一定能夠緩解緊張局勢。請問發言人，中方願意達成何種貿易協議？中方希望美方做出哪些讓步？謝謝。



郭衛民：我想你的提問主要涉及兩個方面，一是這次中美貿易磋商的情況，二是未來中美關係的走向，我作一個簡要的介紹。這次中美經貿磋商備受國內外廣泛關注，政協委員也密切關注這次貿易磋商的進展情況，我們對雙方已經取得的積極進展表示歡迎。



這次中美經貿磋商是在兩國元首阿根廷會晤達成的重要共識引領下，中美雙方就共同關心的問題進行談判。在技術轉讓、知識產權保護、非關稅壁壘、服務業、農業以及匯率等方面的具體問題上取得了實質性的進展。雙方將按照兩國元首確定的原則和方向加強溝通，共同做好下一步工作。中美盡快達成互利共贏的協議，不僅有利於中美雙方，對世界經濟將是一個好消息。

