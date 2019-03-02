中評兩會：郭衛民談十三届政協履職亮點

首場發佈會現場（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京3月2日電（中評社記者組）全国政协十三届二次会议将于明天下午3时在人民大会堂开幕，3月13日上午闭幕。2日下午，政協新任發言人郭衛民作為新的發言人現身今年兩會的首場新聞發佈會。他首先通報，大会的主要议程是听取和审议全国政协常委会工作报告和关于提案工作情况的报告；列席十三届全国人大二次会议，听取並讨论政府工作报告、最高人民法院工作报告、最高人民检察院工作报告及其他有关报告，讨论外商投资法草案；审议通过政协十三届二次会议政治決议等決议和报告。



本次大会期间，将安排3次大会发言、10次小组讨论、1次界别联组讨论。将安排3场记者会、3场“委员通道”集中采访活动。根据记者申请采访的情况，视情组织集体采访或专题采访活动。现在大会的筹备工作已全部就绪。政协大会的开幕会、闭幕会和大会发言将对中外记者开放。对媒體开放的小组讨论和界别联组讨论，将通过全国政协网站等提前公布，请大家留意。接著，郭衛民回答了首個提問，對十三届全國政協履職滿一年進行了總結。



提問：去年是十三届全国政协亮相履职的第一年，大家对新一届政协充满了期待，请问在过去的一年里，全国政协工作有哪些重点和亮点，有没有创新的举措？谢谢。



郭衛民：谢谢你的提问。正如你所说，去年是十三届全国政协的起步之年，在这一年里，在以习近平同志为核心的黨中央的坚強领导下，人民政协坚持在继承中发展，在发展中创新，发挥专门协商机构的作用，在建言资政和凝聚共识上双向发力，应该说交出了一份出色的成绩单。



一是把习近平新时代中国特色社会主义思想作为统揽各项工作的总纲，认真组织学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和中共十九大精神，创立习近平新时代中国特色社会主义思想学习座谈会制度、主席会议集体学习制度、务虚会制度，形成以黨组理论学习中心组为引领的学习制度体系。重点学习习近平总书记关于加強和改进人民政协工作的重要思想。全国政协系统集中开展了学习研讨活动，全国和地方各级政协委员全员参与，並召开全国政协系统理论研讨会，集中进行研讨交流，取得了很好的成效。



二是把黨建作为引领政协事业发展的根本保证。在全国政协历史上第一次召开了政协系统黨的建设工作座谈会，认真学习贯彻中共中央办公厅印发的《关于加強新时代人民政协黨的建设工作的若干意见》，提出贯彻落实的8项重点任务，开展以解读《意见》精神为主题的宣讲活动，推进人民政协黨的组织和黨的工作有效覆盖。



三是大力推进工作创新。把提质增效贯穿履职的全过程，切实提高提案工作质量，強化社情民意信息舆情的汇集和民意表达功能。加強和改进调查研究工作，进一步发挥专委会基础性作用，开展灵活有效的对口协商，改进双周协商会增加互动交流，开拓网络议政远程协商，创立了委员移动的履职平台等。



四是加強制度建设和长远规划。以新修订的政协章程为基础，完成了全体会议、常务委员会、委员履职工作规则等12项重要的规章制度的修订工作，进一步健全人民政协的制度体系；注重加強对地方政协工作的指导，及时推广典型经验，研究共性问题；注重科学谋划布局，在推动落实年度协商计划的同时，从黨的建设、思想政治建设、履职能力建设和机关自身建设等方面夯实人民政协长远发展根基。



一年来，人民政协认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能。在加強履职的同时，把建言资政和凝聚共识双向发力相结合，积极地履职，凝聚起对黨和国家大政方针的共识和贯彻落实的強大动力。明天，汪洋主席将作全国政协常委会工作报告，将会有详细的论述，欢迎大家关注。谢谢。



（記者 林艷 徐夢溪 張爽 張心怡 後援：郭至君 武毅）

