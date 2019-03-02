李彥宏委員：人工智能時代要打破“數據孤島”和“創新孤島”

中評社北京3月2日電／“今年，我依舊關注人工智能。”當記者見到全國政協委員、百度公司創始人李彥宏時，他正在完善手中最新的提案。從此前建議設立“中國大腦”提升國家整體技術能力，到推進人臉識別應用加速產業化，再到今年構建車路協同的智能交通、完善電子病歷管理制度等……這些年李彥宏的提案一直關注人工智能。



他認為，隨著技術應用不斷邁向成熟，產業開放合作的時代正在到來。“我們願做人工智能這艘‘巨輪’上的‘甲板’，為更多創新者提供支持，共同推動產業健康發展。”他說。



數字時代，技術帶來的改變總是讓人難以想象又迅速依賴。



幾年前，人們還在為人工智能前景爭論，如今已逐步融入“智慧生活”。從智能監控、人臉識別到出行導航……衣食住行很多領域都有了它的“身影”。工業生產“聯網”、管理智能升級、企業上雲服務……生產製造也因此變得高效便捷。



工信部統計顯示，我國在人工智能領域發明專利授權量已居世界前列，語音識別、機器視覺等水平加快提升，智能網聯汽車、智能服務機器人等創新活躍。預計到2020年，我國人工智能帶動相關產業規模將超萬億元。



“我們能夠想到的任何一個行業裡，幾乎都能看到人工智能的存在。”李彥宏說，經歷漫長的技術研發、算法培育和算力提升，產業正迎來應用的快速增長期，並且在未來很長時間內都將處於高速增長階段。



然而，市場的快速擴張也會將一些問題暴露出來。其中很典型的就是“數據孤島”。



“我們擁有海量的數據，可這些數據之間卻並沒有連接。”李彥宏說，以智能醫療為例，電子病歷在不同醫院之間不能互通，往往在一個醫院看完病後，去另一個醫院還要重新描述病情和檢查。



“需要在保護用戶隱私基礎上，由相關部門推動數據共享，提升數據應用的價值。”李彥宏說。