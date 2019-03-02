郭衛民：政協委員網絡議政效果很好

郭衛民答記者問（中評社 張心怡攝） 中評社北京3月2日電（中評社報道組）隨著互聯網+的發展，全國政協也開通了網絡議政，有專門的APP可以建言獻策，對其效果，發言人郭衛民進行了回答。



郭衛民：記者觀察得很細致，看到了我們政協委員現在履職的一種新的方式。確實像你所說，我們政協委員大多下載了這個移動履職的APP，只要我們有時間，就可以打開這個APP，裡面除了各種信息外，還有各個重要主題的討論群，比如說關於黨和國家重要工作的，關於醫療衛生、環境保護的，可以隨時參與討論。



正像你所說的，這是本屆政協工作的一個創新點，也是全國政協貫徹落實習總書記的重要講話精神，開拓我們協商民主的渠道和平台的一項重要舉措。去年8月，移動履職平台開通後，汪洋主席和其他副主席也都經常上線，一起來參加大家的討論、發表意見。我有一個數字，開通以來，在全國移動履職平台上一共進行了16次組群的討論，1400餘名委員參加，發言4000多次。我們政協辦公廳匯集整理出了10個方面的106條建議。今年春節前後，平台上熱議的群組是“做好今年的工作，委員有話說”。很多委員紛紛圍繞這個話題展開討論。前幾天，全國政協組織了一次遠程討論會，在政協會場的主會場，汪洋主席主持，政協的副主席、不少政協委員參加，和全國的6個分會場連線。在這個過程中還播放了一些委員遠程討論的視頻，大家一起來建言獻策，氣氛非常熱烈。我也參加了這次討論。



去年全國政協這樣的討論開展了兩次：一次是優化營商環境、促進民營經濟高質量發展；一次是推進快遞行業的綠色發展。應該說，網絡議政和遠程協商確實效果很好，它的參與面廣、互動性強，委員討論也比較深入，可以把委員和各相關部門更好地聯繫起來。有委員說，互聯網新媒體使我們的履職打破了空間和時間的障礙，不像以前只有開會大家才能討論，現在隨時可以就一些重要的議題開展討論，而且它還增強了委員們的責任感和參與感。也有委員說，現在我們委員可能身處各地，雖然相隔距離遙遠，但協商民主就在眼前，就在身邊。



今年兩會期間，全國政協將開通一個主題討論群，圍繞著全國政協常委會工作報告和提案工作情況的報告，大家開展討論。這樣就會形成會上會下、線上線下同步討論，非常生動。剛才你還問到今年的情況，今年，全國政協圍繞著網絡議政和遠程協商已經做出了一系列的安排，會有新的探索、新的實踐，也會有新的進展。我們也歡迎記者朋友們關注，到時候你們一起來採訪和報道。



（記者 張心怡 林艷 徐夢溪 張爽 後援：郭至君 徐明灼）

