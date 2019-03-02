朱曉進委員：摘“帽子”去“牌子”讓義務教育回歸辦學初心

中評社北京3月2日電／教育是百年大計，國之命脈。《中華人民共和國義務教育法》的實施，極大地促進了教育事業的發展。今年兩會，全國政協委員、南京師範大學副校長朱曉進擬向大會提交《關於讓義務教育回歸“辦學初心”的提案》。



他認為，在取得成績的同時，還存在一些較為突出的問題。一是公辦學校定位不清，導致辦學偏離方向。二是落實課程標準不力，超標超綱教學呈常態。三是存在形式多樣的“帽子”選拔，違背提高課堂質量初心。教育家、優青、骨幹等“帽子”頭銜，老師們需要付出大量時間應試，並付出多種隱性成本。四是泛濫成災的“牌子”示範，背離教育教學規律。



“學校每一塊光鮮亮麗的牌子背後，都有一系列檢查評比與驗收，需要師生花費大量的時間和精力。”朱曉進說。



朱曉進認為，基礎教育要遵循教育規律，教育管理要回歸辦學初心。圍繞正確把握基礎教育教學目標定位，為此，他提出以下建議：



一是遵循育人規律，穩妥推進中高考評價制度改革，還教育健康與公平。教育是系統工程，在推進中高考招生考試制度改革的同時，要同步推進中小學教育質量綜合評價改革。深化教材只是一種課程資源的認識，防止窄化國家關於基礎教育人才培養的基本要求。教育評價應進一步體現綜合性、多元性、發展性、激勵性等特征，關注學生素質養成、創新精神和實踐能力的提升，回歸教書與育人並重的定位。



二是遵循教學規律，有效控制“帽子”選拔活動，還老師靜心鑽研教育備課的時間。完善科學的教育管理體系，有效控制“帽子”選拔競賽活動的層級與頻度。切實解放教師，將重心轉向扎實的教育教學研究和課堂實踐。科學制定更加科學、有效、實用的教師培訓計劃，以全面提高培訓質量，替代少數人獲益的“帽子”工程。



三是遵守學校規矩，從嚴控制各類進校園活動，還學校應有的安寧與安靜。切實把學校辦學主體作用落到實處，謹慎推進新一輪“高品質高中”等各項評比，從嚴控制各行各業各種進校園活動，減少由此衍生出來的評估、檢查、驗收、授牌的系列工作。



（來源：中青網）