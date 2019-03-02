英媒：巴基斯坦重新開放供商業飛行的空域

中評社北京3月2日電／英媒稱，巴基斯坦稱3月1日重新開放供商業飛行的空域。



路透社3月1日報道稱，巴基斯坦民航當局表示，從當地時間3月1日16時起，巴基斯坦重新開放商業航班的空域。在與鄰國印度關係緊張的情況下，巴基斯坦方面暫時關閉了其空域。



巴基斯坦民航局的一位女發言人1日說：“我們得到指示，巴基斯坦將重新開放所有商業飛行所需要的空域。從今天16時起生效。”



（來源：新華網）