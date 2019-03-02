一帶一路問題再登政協記者會　郭衛民回應

哈薩克斯坦國際通訊社記者提問（中評社 張心怡攝） 會議現場（中評社 張心怡攝） 中評社北京3月2日電（中評社報道組）“一帶一路”通常都是兩會上外媒聚焦的熱點，今年的首場發佈會，郭衛民對此進行了回答。



哈薩克斯坦國際通訊社記者：我的問題是關於“一帶一路”的。近年來，在“一帶一路”建設推進過程中出現了一些質疑的聲音，比如有輿論認為中國在製造“債務陷阱”、“搞地區霸權”，您如何看待這些問題？謝謝。



郭衛民：中國提出“一帶一路”建設倡議以來，得到了各方的積極響應。到去年年底，有100多個國家和國際組織都積極支持和參與了“一帶一路”建設，一大批重點項目落地見效，促進了當地的經濟發展，受到了越來越多沿線國家的歡迎，也贏得了國際上的贊譽。



你是哈薩克斯坦記者。中國和哈薩克斯坦圍繞“一帶一路”建設對接兩國的發展戰略，已經開展了一系列的項目合作，取得了很好成效。



你剛才說到的“債務陷阱”問題，我們也注意到了這種說法。一些發展中國家的債務成因是很複雜的，是歷史上形成的。中國的投資在這些國家債務中所占的比例比較小。我們的項目，主要是基礎設施項目，對其長遠發展會很有利。“一帶一路”建設給這些國家帶來的是發展和希望，把它說成是“債務陷阱”，是沒有道理的。



中國提出的“一帶一路”倡議，倡導的是和平合作、開放包容、互學互鑒、互利共贏的“絲路精神”，我們堅持的是共商、共建、共享原則，贏得了越來越多的國家領導人和當地民眾的稱讚和認同，與所謂“地區霸權”毫不相幹。隨著“一帶一路”建設，中國的朋友越來越多。兩千年前的古絲綢之路曾留下了許多東西方商貿往來、文明交融的美好故事，當今時代的“一帶一路”建設也一定會譜寫出人類文明交流的絢麗篇章。



今年4月，第二屆“一帶一路”國際合作高峰論壇將在北京舉辦。站在新的歷史起點上，中國將同相關國家一道，共同推進“一帶一路”建設邁上新台階。



全國政協對推進“一帶一路”建設非常重視，圍繞“一帶一路”建設深入開展調研議政活動，提出了許多有價值的意見建議。通過對外交往活動為深化務實合作，促進民心相通作出積極貢獻。謝謝。



（記者 張心怡 林艷 徐夢溪 張爽 後援：郭至君 徐明灼）

＜nextpage＞

＜nextpage＞