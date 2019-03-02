中評側記：老將郭衛民首登政協發布會超閃！

發布會現場被圍得水洩不通（中評社 林艶攝） 中評社北京3月2日電（中評社報道組）全國政協十三屆二次會議新聞發布會今天下午3點在人民大會堂新聞發布會廳召開，這是全國兩會的首場發布會，備受中外記者高度關注。在現場快門聲和聚光燈中，全國政協新任發言人身著黑色西服，佩戴藍色白點領帶，笑容滿面地走向發布台。現場五百人的新聞大廳被擠得水洩不通，郭衛民的一舉一動都引發記者們摁下手中的快門拍攝，現場閃光燈不斷。



郭衛民現任國新辦副主任，全國政協外事委員會委員。1958年10月出生於上海，畢業於中國人民大學。這是郭衛民首次以全國政協大會新聞發言人身份亮相今年“全國兩會”，熟悉他的人都知道他是一位新聞發布“戰場”的資深“老將”。他不僅曾是國新辦新聞發言人，還曾主持“5.12”汶川大地震後的首場新聞發布會，擔任過2008年北京奧運會新聞發言人和十九大大會新聞發言人。“從容、自如、坦誠、開放”是參與過郭衛民記者會的記者們最深的印象。



一年一度的全國政協新聞發布會被視為全國兩會的“開場鑼鼓”，發布會上集中了媒體關注聚焦的熱點問題，除了和政協工作有關的問題外，還有不少涉及政治、經濟和外交等領域的問題。當中也少不了一些敏感犀利問題，新任新聞發言人將如何從容見招拆招，給出精彩回應的好料，令媒體記者們充滿期待。今年有3000多名中外記者報名採訪全國兩會，其中境內記者近2000人，港澳台記者和外國記者1000多人。



自1983年，全國政協首設新聞發言人制度至今，郭衛民是第15位大會新聞發言人。之前的14位新聞發言人分別是孫起孟、陸平、孫軼青、盧之超、李鹿野、錢李仁、梁金泉、田曾佩、齊懷遠、張國祥、吳建民、趙啟正、呂新華和王國慶。



（記者 林艷 徐夢溪 張爽 張心怡 後援：郭至君 劉瓅澤）

