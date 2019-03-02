中歐班列開行量創新高　烏魯木齊緊“擴能”

中評社北京3月2日電／眼下，“絲綢之路經濟帶”上的中歐班列川流不息，東聯西出的必經之地烏魯木齊集結中心正加緊“擴能”，為線路逐步豐富、載貨日漸多樣的中歐班列提供更高效便捷的服務，不斷擴大輻射效應，助力新疆由單純物流通道轉型為多產業聚集聯動發展的“大陸港”。



全年開行上千列 涵蓋品類200餘種



邊城氣溫漸暖，走進中歐班列烏魯木齊集結中心，載滿貨物的集裝箱正等待編組，到處是一派繁忙景象。今年截至目前，已有接近100列中歐班列從這裡駛出國門。



“春節剛過，集結中心迎來一波業務高峰。”新疆新鐵國際物流有限責任公司副總經理龐泓韜說，不斷豐富和優化的運行線路和逐步降低的運輸成本吸引越來越多國內和世界各地貨物在此集結。



2018年，中歐班列烏魯木齊集結中心開行1002列班列，同比增長41.2%，超過了2016年、2017年的總和，創年度新高。



中國鐵路烏魯木齊局集團有限公司介紹，作為對外開放和互聯互通的重要樞紐，中歐班列烏魯木齊集結中心不斷提升組織效率和開行速度，由此始發的西行國際貨運班列線路已達20條，通達中亞和歐洲19個國家的26個城市。



目前，從集結中心開行的中歐班列48小時可抵達哈薩克斯坦阿拉木圖，72小時抵達烏茲別克斯坦、塔吉克斯坦等國家，8天抵達俄羅斯，16天抵達荷蘭，19天抵達意大利，運輸時效成為吸引貨源的一大亮點。



“烏魯木齊集結中心從2016年建成之初的每周開行一列到如今每天常態化開行兩到三列，發出貨品也從最初的日用百貨等十幾個品種，增加到包括化工品、機械設備、工礦產品等200餘個品種。”龐泓韜介紹，截至目前，烏魯木齊集結中心已與疆內外82家進出口企業合作，建立了攬貨聯盟，班列貨源組織輻射廣東、浙江、北京、上海、重慶等十餘個省市，為中國企業走出去提供重要支撐。



本地貨物占比過半 拉動經濟作用顯現



受益於向西開放，新疆當地機械化工產品運往中亞各國，投身基礎設施建設；新疆特色番茄醬搭上中歐班列列車，遠銷意大利那不勒斯，被端上歐洲人的餐桌。



龐泓韜說，2016年以來，集結中心新疆本地貨源占比逐年提高，去年達到總體運量的50%，集結中心輻射面不斷延伸，拉動當地經濟作用凸顯。



“我們是中歐班列的受益者，公司目前已開行覆蓋哈薩克斯坦、俄羅斯、意大利等國家和地區的常態化中歐班列，企業出口越來越順暢。”中糧屯河股份有限責任公司番茄事業部負責人王艶麗說，如今口岸通關、換裝時間大幅縮短，運輸效率大幅提高，不僅為企業節省了成本和時間，也增強了公司產品的國際市場競爭力。



從事中亞五國外貿出口多年的烏魯木齊通亞達國際貨運代理有限公司副總經理劉珍軍說，中歐班列沒有開行之前，公司選擇汽車運輸，商品種類和數量都受到限制，中歐班列開行後，出口商品品類和總量持續增加。“我們的產品在海外受到青睞，公司業務規模不斷擴大。”



龐泓韜說，中歐班列使新疆的資源優勢插上了區位優勢的翅膀，新疆不再僅僅是東聯西出“通道”，而是依托商貿和物流形成了產業集聚聯動發展的新格局。



積極擴能增效 健全國際陸港體系



“今年夏天，集結中心站台容量將進一步擴能，中歐班列作業線從目前的2條擴充到15條，編組效率是現在的3倍。”龐泓韜介紹，作為烏魯木齊國際陸港區重要組成部分，中歐班列烏魯木齊集結中心擴建工程正在加緊建設，有望上半年竣工投產。



2015年，烏魯木齊經濟技術開發區（頭屯河區）提出以烏魯木齊鐵路西站國際口岸貿易區、北站商貿物流集聚區、綜合保稅區為主要區域建設烏魯木齊國際陸港區，為新疆“一帶一路”核心區建設提供重要支撐。



按照“集貨、建園、聚產業”總體發展思路，近年來烏魯木齊國際陸港區加快基礎設施建設、吸引西行國際班列、產業聚集，逐步由“通道經濟”向“港口經濟”邁進。



龐泓韜介紹，中歐班列烏魯木齊集結中心擴建工程項目總投資約8.4億元，建設用地面積960餘畝，主要包含鐵路作業區、班列集結編發區及相關配套服務功能區等。項目2018年8月開工，一期工程已於去年年底竣工，至此中歐班列編組作業時間由24小時縮減至6小時左右。今年上半年，剩餘工程將完工。



“集結中心擴建工程完成後，將進一步提高烏魯木齊樞紐集結國際班列、整合疆內外貨源的能力，滿足中歐班列目前和未來幾年的發運需求。”龐泓韜說。



新疆維吾爾自治區2019年政府工作報告提出，進一步完善烏魯木齊國際陸港區建設，統籌規劃配套設施，提高組織化程度，提升集貨能力，為產業落地聚集良好條件，把陸港區打造成為“一帶一路”核心區標誌性工程。



（來源：新華網）