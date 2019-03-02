首鋼女籃半決賽再負一場

中評社北京3月2日電／在昨天進行的一場WCBA半決賽第二回合較量中，北京首鋼女籃在東莞以82比96負於廣東隊，在雙方五戰三勝制的比賽中0比2落後。“輸了比賽肯定不太痛快，但我還是欣慰於球員的表現。”首鋼女籃主教練張雲鬆賽後說。



本周三的首回合較量，首鋼女籃開場後被廣東隊打了一個11比0，而那場比賽最終的比分是77比88，首鋼女籃剛好輸了11分。



昨天比賽開場後，首鋼女籃死死咬住比分，邵婷一個人拿下了球隊前12分里的10分，賽後她說：“我們上一場開局打得不好，這一場我們希望能夠在開局打得更凶猛，更有攻擊性一些。”



首鋼女籃主力、4號位球員高頌受傷後，球隊較為穩定的得分點就只剩下了史秀峰、邵婷和外援查爾斯。但昨天這場球打到第三節時，首鋼女籃陣中有3人得分上雙，分別是拿到18分的邵婷，拿到13分的史秀峰和拿到10分的楊半伴。這其中，整場比賽最終獲得16分的楊半伴可謂“異軍突起”，上一場她只獲得2分。賽後接受採訪時，楊半伴說：“我只是在場上做好自己能做的，現在隊里確實比較困難，需要每個人承擔更多。今天我的狀態確實好一些，但大家其實都很努力！”隨著她在半場結束前投中一記兩分球，首鋼女籃與廣東隊在第二節後戰成48平。



半決賽首回合，雖然首鋼女籃外援查爾斯拿下了35分，但她打球的方式卻並沒有和球隊融在一起，常常一時興起便不講理地單打獨鬥。昨天她雖然在進攻中主動為隊友分球，也參與擋拆掩護，但在自己何時該攻、該怎麼攻的問題上，還是沒處理好，而且，她昨天的手感和運氣顯然都不太好。因此，在比賽最膠著時，張雲鬆不得不換下查爾斯，用劉美彤和馮帆兩個4號位球員去打內線，但劉美彤很快拿到了5次犯規被罰出場。張雲鬆只能重新派上查爾斯，同時讓半決賽中還從未登場的小將唐毓做好準備。



第三節查爾斯拿到4次犯規後，唐毓被派上場。“我當時想，上去千萬要做好防守，因為很長時間沒有上場了，心里還有一些緊張。”唐毓說。但小將唐毓其實打得不錯，登場12分鐘拿到了7分，而且在防守端非常拼。“我覺得今天我進攻還可以，但防守上，對她們內線還是需要再使勁兒。”而查爾斯昨天整場比賽一共只拿了11分。



雖然首鋼女籃昨天的防守比首回合交鋒時做得更好，但籃板球問題卻沒有解決好。張雲鬆賽後也承認首鋼女籃在爭搶籃板球方面確實處於弱勢，他說：“上一場我們也是輸籃板，廣東隊在這方面確實有優勢。隊員們非常拼，但有些東西真的不是玩兒命就能夠解決的。”



“我們不會放棄，爭取能夠拿下一場吧，我覺得任何時候北京女籃都不會放棄。”楊半伴賽後說。下周一，兩隊將移師北京進行第三回合的較量。



（來源：北京日報）