貴州：第四輪巡視發現27名省管幹部問題線索

中評社北京3月2日電／“部分貧困縣落實黨中央和省委決策部署打折扣、搞變通；有的領導幹部政績觀有偏差，搞形象工程、政績工程，盲目鋪攤子、上項目；有的地方和單位對巡視工作重視不夠，履行巡視整改政治責任不到位……”日前，貴州省委第四輪巡視12個巡視組陸續向25個地方和單位黨組織反饋巡視情況。



2018年10月，貴州省委12個巡視組對鳳岡縣、黔西縣等22個縣（市）及貴州省人民醫院、遵義醫科大學附屬醫院等3家省管公立醫院開展第四輪巡視，實現對全省66個貧困縣的巡視全覆蓋。為期三個月的“政治體檢”，各巡視組聚焦黨的政治建設、思想建設、作風建設、紀律建設及脫貧攻堅等內容，緊盯關鍵少數，向被巡視單位“兩個維護”不到位，政治紀律和政治規矩意識淡薄，脫貧攻堅責任不落實、精力不聚焦，群眾身邊腐敗問題易發多發，滋生黑惡勢力的土壤還未徹底清除等問題問診開方。共發現“六個圍繞、一個加強”等方面問題1688個，幹部問題線索1598件，其中省管幹部問題線索27件27人。



“開陽縣基層幹部違紀違法問題易發多發，要堅持從嚴要求，馳而不息推動全面從嚴治黨向縱深發展；龍里縣‘四風’問題禁而不止，公款購買服裝等違反中央八項規定精神問題仍有發生；貴州省人民醫院幹部選拔任用不規範，基層黨組織生活走形式……”在巡視反饋會上，省委巡視組直指巡視發現的問題，並就整改工作提出意見建議。



“通過壓實整改責任，對發現問題快速交辦，邊巡邊改、立行立改，進一步發揮巡視利劍震懾作用。”省委巡視辦相關負責同志介紹，第四輪巡視反饋會議結束後，省委巡視工作領導小組立即組織召開巡視線索交辦會，集中交辦巡視發現的問題線索，重點移交發現的違反中央八項規定精神和“四風”問題，督促被巡視黨組織及時整改。



“下一步，將對巡視發現問題開展‘回頭看’，對整改不到位，不認真整改、問題反彈的，要嚴肅問責。”貴州省紀委監委相關負責人表示，將督促被巡視單位深入排查制度漏洞，構建從嚴治黨的長效機制。



（來源：中央紀委國家監委網站）