以總理被指受賄詐騙或遭訴　料影響下月大選

資料圖：當地時間2016年11月21日，以色列海法，以色列總理內塔尼亞胡（圖右）參觀“拉哈夫”號潛艇。 中評社北京3月2日電／據外媒報道，以色列檢察總長曼德爾蔔利特日前宣布，將就3宗案件建議當局起訴總理內塔尼亞胡受賄、詐騙和刑事失信罪，若罪成最高可被判監10年。以色列將於下月9日舉行大選，事件對選情的影響難料，內塔尼亞胡隨即否認指控，批評左翼陣營對他發動政治迫害。



內塔尼亞胡活躍以色列政壇多年，曾4次出任總理，前年起捲入涉貪醜聞，原定任期直至今年年底。內塔尼亞胡去年底宣布提前大選，他所屬的利庫德集團此後一直於民調領先。



曼德爾蔔利特表示，控罪涉及3宗案件，內塔尼亞胡涉嫌接受荷里活制片人米爾坎的26.4萬美元禮物，並向對方提供利益；與以第一大報《新消息報》發行人莫澤茲合作，打擊其他報業集團，《新消息報》則“唱好”內塔尼亞胡；向電訊公司提供優惠政策，換取電訊商旗下網站發放對他有利的報道。



內塔尼亞胡說，指控是“獵巫行動”，企圖令他敗選。他說，自己一心一意服務國家，只有選民能決定他能否連任，“而不是公務員、電視台或記者。”



按照以色列法律程序，當局正式起訴內塔尼亞胡前，需先與後者的律師磋商，並需排期召開聽證會，故司法程序或需時多月。



以色列希伯來大學政治學系博士弗裡曼指出，涉貪醜聞對內塔尼亞胡而言有危有機，若他能讓選民相信事件是左翼陣營的政治攻擊，或能反過來激發選民同情。



（來源：中新網）