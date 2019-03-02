全國政協關注人工智能 持續跟進

發言人郭衛民（中評社 林艷攝） 中評社北京3月2日電（中評社報道組）十三屆政協第一次雙周協商會討論的議題是“推進人工智能發展”，對此，發言人郭衛民表示，你們注意到了全國政協第一次雙周協商會討論的是人工智能的主題。大家都知道，隨著互聯網、大數據、超級計算、腦科學等一系列新理論新技術的發展，人工智能展現出了廣泛的應用前景。十九大報告提出，“推動互聯網、大數據、人工智能和實體經濟深度融合”。2017年7月，國務院專門頒發了《新一代人工智能發展規劃》。



為了適應新形勢、新需求，為了更好地落實好這個規劃，全國政協把第一次雙周協商座談會的主題定為“人工智能的發展與對策”。為了開好這個雙周協商座談會，專門召開主席會議進行研究部署，確定由一位副主席帶隊到人工智能的一些領軍企業開展調研，跟專家學者、企業負責人、政協委員一起深入地開展調研，討論形成調研報告，提出一些意見和建議。



雙周協商座談會由汪洋主席主持，數位副主席、委員和參加這些調研的同事，以及專家學者圍繞發展人工智能宏觀態勢、科技創新、人才隊伍、倫理法規等交流探討，國家發改委、科技部、工信部、中科院、中國科協等部門負責人認真回應委員關切，並作互動發言。會後，我們形成信息專報，專門報送了中央領導同志，並將委員們提出的意見建議也向參會的政府主管部門進行通報，請他們進行研究。這些部門都非常重視，都作了反饋。應該說取得了很好的成效。



關於人工智能，全國政協還會持續跟進，進一步推進人工智能和實體經濟相結合，推動人工智能整體發展水平不斷得到提升。



（記者 徐夢溪 林艷 張爽 張心怡 後援：郭至君 武毅）

