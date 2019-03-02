“創新＋科技”——大灣區的明日生活

中評社香港3月2日電／在粵港澳大灣區創科產品展覽會的現場，一只“青鳥”投射在一個白色方塊上。靜止的“青鳥”忽然振翅，圍繞墻面飛旋，倏忽落在地面一塊幕布上，變成一朵搖曳的鬱金香。圍觀者不由拍手稱讚。



為期三日的“明日生活X創科大灣——粵港澳大灣區創新科技X傳統行業升級展覽”3月1日在香港開幕，11家創科公司參展，向觀眾展示他們為大灣區設計的明日生活。



“與傳統投影儀相比，我們的投射技術最大特點就是突破了邊界。”這場青鳥表演的操作者吳樹偉告訴記者。在香港一家工程顧問公司工作八年後，吳樹偉在2018年開始創業，主打泛空間投射技術。



傳統投影儀需要將影像投放至單一平面上，但泛空間投射技術可以打破固有的投射邊界。一面白墻，一件淺色襯衣，甚至是表面不夠平滑的建築物，影像都可以投射在上面，打造出泛空間視聽體驗，新穎的投影方式不僅能製造流量熱點，還擴大了信息傳播效應。



吳樹偉說，今年，他將市場從老家鄭州和廣州拓展到香港：“內地生產、研發比較便宜，香港市場廣闊，我相信大灣區規劃會為公司發展帶來更大空間。”



同吳樹偉一樣，香港科技大學畢業生郭正光在廣東惠州生產橱窗展示車，在香港打開市場。



郭正光帶領一隊平均年齡25歲的10人小團隊，2017年創立了主打年輕人市場的“快閃商店”：客戶在逛商場或在地鐵站裡看到橱窗展示車，可以直接體驗商品，通常是卡通製品、新潮飾品等，隨即線上使用信用卡購物，選中的商品便可以送貨到家。



“我們將線上和線下結合起來，利用橱窗展示的形式，推廣他們的產品，這樣可以幫助設計師和品牌師節省資金和場地。”他說。



郭正光說，香港市場成熟後，他將在大灣區內其他城市推廣“快閃商店”：“廣州、深圳等都不錯，科技發展快，年輕人也多。”



除了總部設立在大灣區的創科公司外，當日參展的還有一家英國公司Aitrak。Aitrak創始人邁克爾·麥克米倫介紹，公司以研發人工智能分析圖像系統為主，通過眼球追蹤分析系統，為營銷、廣告公司等客戶分析他們的廣告或者設計是否能吸引消費者的眼球。



麥克米倫表示，他們公司在香港設有研發人工智能的核心團隊，計劃和大灣區內高校合作，利用本土技術開拓市場，“大灣區內零售、媒體和廣告業發展蓬勃，我們看到了巨大的發展潛力”。



（來源：新華網）