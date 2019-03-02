成都通報4起＂賭博斂財＂典型案件

中評社北京3月2日電／近日，成都市紀委通報4起“賭博斂財”典型案件。



1.成都天府新區煎茶街道規建辦工作人員羅國偉上班時間賭博問題。2016年11月23日，羅國偉上班時間在華陽一茶坊賭博，被公安機關當場查獲，受到行政拘留三日處罰。2018年4月，羅國偉受到黨內嚴重警告處分。



2.成華區聖燈街道華林社區黨總支部黨員毛喜東參與賭博活動問題。2018年9月28日16時許，毛喜東在成華區聖燈街道一小區內同陳某某、段某、李某、張某、鐘某某、張某某用撲克牌採用“扯旋”的方式進行賭博時，被公安機關當場查獲，受到行政拘留三日處罰。2018年10月，毛喜東受到黨內嚴重警告處分。



3.新津縣統籌城鄉和農業林業局工作人員牛文強上班時間賭博問題。2017年6月2日14時許，牛文強上班時間在新津縣五津街道興隆街一茶樓內打翻牌機賭博，被公安機關當場查獲，受到行政拘留三日處罰。2018年3月，牛文強受到黨內嚴重警告處分。



4.都江堰市李冰中學教師張瑩參與賭博問題。2018年8月20日15時許，張瑩在都江堰市安龍鎮一居民房內利用撲克牌以“炸金花”的形式參與賭博，被公安機關當場查獲，受到行政拘留五日處罰。2018年12月，張瑩受到黨內嚴重警告處分。



（來源：成都市紀委監委）