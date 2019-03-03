國際批評中國聲音大？郭衛民懟回外媒問題

全國政協新聞發言人郭衛民（中評社 林艶攝） 中評社北京3月3日電（中評社報道組）在昨天下午舉行的全國政協新聞發布會上，外媒記者的提問一如既往的犀利。其中美國全國廣播公司記者提到中國有力量把自己的聲音傳出去，但是關於竊取技術、貿易不公平、違反人權、過度海洋主張等問題，國際上批評聲音越來越大。新任政協新聞發言人聽到問題後，非常從容淡定地懟回了記者的問題。



郭衛民首先表達了不贊同，他表示，我不贊同你有的提法和判斷。其中有些問題涉及到我們的主權和安全利益，而且我認為中國的政策和主張得到了世界上大多數國家的支持。隨後，郭衛民也就該記者問的有關中國的形象和對外傳播問題做了介紹。



郭衛民表示，中國的改革開放，尤其是黨的十八大以來，我國的建設發展取得了很大的成就，國際社會“點贊”中國的發展成就、發展道路。中國奉行的和平發展、合作共贏，構建新型國際關係、構建人類命運共同體這些理念和主張得到了廣泛的認同。我們推進的“一帶一路”建設贏得了越來越多的朋友。



郭衛民指出，放眼望去，無論是我們周邊國家，還是世界各重要地區，我們的好朋友越來越多。同時也不可否認，對中國的發展也有一些議論，有一些不同聲音，也有人把中國的發展看成是威脅，散播“中國威脅論”。這其中，既有對中國了解不夠而產生的誤讀、誤解，也有一些人對中國別有用心的抹黑醜化，還有我們與外界溝通不夠的原因。



郭衛民說，隨著中國的發展，隨著國際社會聚焦中國、進一步關注中國，大家都希望聽到中國的聲音。這些年來，就像你說的，我們也在積極開展對外傳播，對於幫助國際社會更好地了解中國，促進中外之間的友好交流合作，發揮了積極重要作用。當然，由於話語體系、思維方式、文化背景和社會制度的不同，我們也面臨一些挑戰。怎麼樣進一步加強對外傳播，我們也在總結，也在不斷地改進創新，努力講好中國故事。隨著中國的進一步發展，隨著中國與各國交流交往的不斷深入，隨著傳播手段和技術的創新應用以及傳播能力的不斷提升，相信我們的聲音會傳播得越來越遠，相信世界各國對中國的了解會越來越深入、越來越全面。



最後，郭衛民微笑地對NBC的記者說，您在中國從事報道工作有十多年了，是一名老記者，應該對中國很了解。多年來，外國媒體對於促進中外交流發揮著重要的作用。我們歡迎更多外國記者到中國採訪和報道，希望外國媒體能夠持續地關注中國的發展和變化。同時我們也希望外國媒體能夠更全面、更客觀地了解和報道好中國。我們願意為外國記者朋友在中國的採訪報道提供幫助和便利。

