陝西：採取＂一托三＂方式對省扶貧辦等開展巡視

中評社北京3月2日電／2月28日，十三屆省委第四輪巡視工作動員部署會召開。會議對十三屆省委前3輪巡視工作所取得的成績給予充分肯定，全省各級巡視巡察機構要繼續深入學習貫徹習近平總書記關於巡視工作的重要指示精神，貫徹巡視工作方針，落實省委部署要求，堅持問題導向，堅持改革創新，堅定不移深化政治巡視，全力推動巡視工作高質量發展。



會議指出，要強化政治監督，在推動落實“兩個維護”、貫徹黨的路線方針政策和黨中央決策部署、整治形式主義官僚主義、全面從嚴治黨以及如期打贏脫貧攻堅戰上持續用力。要強化問題導向，發揚鬥爭精神，突出監督重點，主動擔當作為，深入發現被巡視單位黨組織存在的政治問題、本質問題、深層次問題，在提升監督效能、形成有力震懾上取得新突破。要強化配合協作，協調推進專項檢查，健全完善協作機制，進一步增強監督合力。要強化聯動效果，完善巡視巡察上下聯動監督網，發揮巡視推動、帶動、聯動巡察作用，持續提升聯動效果。要強化自身建設，打造忠誠乾淨擔當的巡視巡察幹部隊伍。



經省委同意，十三屆陝西省委第四輪巡視成立10個巡視組，採取“一托三”方式，對省扶貧辦、省林業局等2個省直部門和隴縣、麟游縣、太白縣、旬邑縣、淳化縣、合陽縣、蒲城縣、富平縣、米脂縣、城固縣、洋縣、西鄉縣、勉縣、寧強縣、鎮坪縣、石泉縣、寧陝縣、平利縣、旬陽縣、商洛市商州區、洛南縣等21個貧困縣（區）黨組織開展常規巡視和脫貧攻堅專項巡視，對陝西煤業化工集團有限責任公司、陝西省地方電力（集團）有限公司、陝西金融控股集團有限公司、陝西旅遊集團有限公司、西部電影集團有限公司、陝西新華出版傳媒集團有限責任公司、陝西稀有金屬科工集團有限責任公司等7家省管企業黨委開展常規巡視。



巡視期間，省委組織部、省委宣傳部分別對2個省直部門黨組和陝西煤業化工集團有限責任公司等7家省管企業黨委選人用人、落實意識形態工作責任制情況進行專項檢査；7個設區市黨委統籌市縣兩級巡察力量成立專項巡察組，配合省委巡視組開展脫貧攻堅專項巡視巡察聯動。



（來源：陝西省紀委監委 ）