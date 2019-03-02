兩制台灣方案？郭衛民：政協可以發揮作用

大陸全國政協發言人郭衛民答覆兩制台灣。（中評社 黃文杰攝） 中評社北京3月2日電（記者 黃文杰）針對大陸領導人習近平在《告台灣同胞書》提到“兩制台灣”方案，大陸政協應該扮演怎樣角色？大陸全國政協發言人郭衛民下午在全國政協十三屆二次會議新聞發佈會提到，民進黨當局曲解九二共識，無視台灣民眾對統一的需求，政治協商可以提供台灣民眾，更暢通意見表達渠道，不影響也不取代兩岸協商，還可以為兩岸談判提供堅實的民意支撐。



大陸一年一度的全國政協、人大兩會將分別於3日及5日在人民大會堂召開，下午舉行政協會議新聞發佈會，由政協新任發言人、國務院新聞辦公室副主任郭衛民郭衛民，陪同出席包括政協副秘書長舒啓明、人民政協報總編周北川，郭衛民除了報告議程，也回應媒體提問，另設翻譯說明外媒問答。



會中被問到全國政協對於“兩制台灣”方案協商的看法？



郭衛民表示，各界都注意到，習近平總書記在民主協商闡述新時代與民族復興和平發展的重要指示，在兩岸與海外引起積極迴響，民主協商是更普遍廣泛充分的民意，對於促進兩岸社會交流聚同化異，幫助台灣社會各界參與兩岸關係和平發展與和平統一，發揮重要作用。



他說，倡導民主協商是寄希望於台灣人民尊重台灣主流民意一種體現，台灣各黨派各階層都有表達統一的願望與權益，不過民進黨當局打著民主的晃子，曲解九二共識，無視民眾對統一的需求，因此廣泛的民主協商，可以提供台灣民眾更暢通意見表達渠道，不影響也不取代兩岸協商，還可以為兩岸談判提供堅實的民意支撐。



郭衛民答覆，在堅持九二共識反對“台獨”的政治基礎，以民主協商形式進行，政協是民主協商重要渠道以及協商機構，可以在兩岸民主協商過程發揮作用，全國政協也會貫徹落實習總書記的精神，緊緊圍繞開展協商達成制度性安排，發揮自身優勢積極作為，積極深化跟台灣各黨派團體交往與交流，與廣大台灣同胞一起共同推動兩岸關係和平發展祖國和平統一進程。