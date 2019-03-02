廣東：綜合施治　破除形式主義官僚主義

中評社北京3月2日電／一條本應封閉的道路，一年內發生了2次交通事故，甚至在區政府明確該路段由區林業和園林局負責並責令其關閉後，該局仍未採取實際措施，以致又出現一起交通事故。前不久，廣東省紀委監委通報5起形式主義、官僚主義典型問題，廣州市從化區林業和園林局推諉扯皮、失職失責等問題被通報曝光。



十九屆中央紀委三次全會以來，廣東把整治形式主義、官僚主義放在突出位置，廣州、肇慶、陽江、雲浮等地接連通報曝光多起案例，出台管用有效工作措施，堅持抓典型、強震懾，著力建設長效機制。



強化政治責任，從“關鍵少數”抓起



“表面上看‘忙忙碌碌’‘煞有介事’，實則披著‘正確的外衣’，把表態和行動割裂開來，猶如拿著‘指令’當‘紙令’，拿著‘令箭’當‘雞毛’，讓中央精神在落實聲中落了空。”中央紀委三次全會後不久，廣東省委常委、省紀委書記、省監委主任施克輝在該省紀委監委機關2018年度工作總結會上剖析了形式主義、官僚主義的表現和危害。



廣東將力戒形式主義、官僚主義放到加強黨的政治建設高度，緊盯與廣東敢闖敢試、敢為人先的改革精神格格不入的形式主義、官僚主義典型問題，著力發現並糾正突出問題。黨委履行主體責任，領導機關帶頭，紀委監委切實履行監督職責，形成合力，下大力氣破解頑疾。



廣東省紀委監委協助廣東省委制定了加強對各級黨組織一把手監督的意見，該省紀委監委班子成員分頭督導市領導班子2018年民主生活會，督促“關鍵少數”帶頭糾正形式主義、官僚主義，強化集中整治的政治責任。廣東省紀委監委還制定出台了《紀檢監察機關集中整治形式主義、官僚主義工作措施》，針對一些地區和部門整治形式主義、官僚主義目標發散等情況，建立重點問題清單制度，破解“不聚焦”的問題；針對形式主義、官僚主義問題隱蔽性強、定性難等特點，採取建立投訴舉報專區、納入巡視巡察、加強日常監督等5項舉措，破解“發現難”的問題。



中央紀委三次全會以來，該省各級黨組織和領導幹部針對發現的形式主義、官僚主義問題開展提醒談話，解決了一批苗頭性傾向性問題。廣州市梳理了學風不正、文山會海、精神懈怠等10類形式主義、官僚主義問題清單，督促各級黨組織對照檢查，認真整改。深圳市抓住日常監督發現的突出問題，從5個方面30多個具體表現進行集中整治。



持續加大查處和通報曝光力度



對需要改造的危房，在沒有採取其他加固補強措施、未達到危房改造標準的情況下就通過驗收；在明知一名危房改造戶將他人的舊房冒充為危房改造新房的情況下，仍給他發放危房改造資金。日前，廣東省清遠市通報了3起形式主義、官僚主義問題，連州市九陂鎮聯一村黨總支書記鄧萬培因在協助鎮政府從事危房改造工作過程中弄虛作假，被通報曝光，受到開除黨籍處分。



在整治形式主義、官僚主義過程中，廣東各級紀檢監察機關狠抓典型問題，增強震懾效果。不久前，廣東省紀委監委通報曝光的韶關市武江區地方公路管理站亂決策問題，河源市紫金縣住建局授意企業虛報統計數據問題，陽江市陽春市春城街道多個黨支部學風漂浮、組織生活會記錄造假問題等典型問題，相關當事人均已受到嚴肅處理。



省紀委監委在相關通報中要求該省各級黨組織提高政治站位和政治覺悟，扛牢壓實主體責任，把整治形式主義、官僚主義作為重要政治任務，確保集中整治見到實效。



為破解一些地區和部門整治形式主義、官僚主義“雷聲大、雨點小”問題，廣東省精准運用監督執紀“四種形態”，確保凡是發現的問題均給予適當的處置，對苗頭性傾向性和輕微違規問題，及時對黨組織負責人或相關黨員幹部提醒談話或函詢，責令整改。對問題頻發且長期得不到有效治理、人民群眾反映強烈的地區和部門，既追究直接責任人責任，也嚴肅問責相關黨組織和領導幹部。中央紀委三次全會以來，該省共通報曝光形式主義、官僚主義典型案例65起。



透過表象找“病灶”，深入推進集中整治



形式主義背後是功利主義、實用主義作祟，政績觀錯位、責任心缺失。官僚主義背後是官本位思想，價值觀走偏、權力觀扭曲。廣東堅持在查處個案的同時，念好“嚴、准、適、通、擴、用”六字訣，做到“七看”，即看違紀情節、危害程度、時間節點、動機原因、認錯態度、一貫表現、群眾口碑，體現紀法約束有硬度、批評教育有力度、組織關懷有溫度，通過精准問責，發出紀律檢查建議或監察建議，督促、推動相關黨委（黨組）建立遏制形式主義、官僚主義問題的長效機制。



廣東省紀委監委駐省發改委紀檢監察組圍繞駐在單位作風建設開展調研，發放調查問卷960份，訪談160人次，查找出機關衙門習氣重、服務基層意識不強、政策制定脫離實際等4個方面13個問題，推動加強機關作風建設和“放管服”改革。廣東省紀委監委工作人員察訪發現汕頭市潮陽區貴嶼鎮衛生院本應按鄉鎮衛生院標準化建設項目實施改造，於2016年底完成，但至今遲遲不見落地問題。汕頭市紀委監委對時任潮陽區衛計局局長等相關人員給予處分，對貴嶼鎮衛生院院長給予批評教育。



去年以來，該省各級紀檢監察機關陸續查處了數起“小官巨貪”的案件。為及時堵塞漏洞，防止形式主義、官僚主義問題給國家資財帶來損失，廣州市花都區以梯面鎮財政所會計藍熾強利用管理會議賬目、代發工資等職務便利，侵吞巨額公款的典型案件為抓手，開展專項整治行動，在28個單位排查出72個問題。



“通過逐案剖析等方式，督促相關部門舉一反三查擺問題，引導黨員幹部認真對照反思，從中吸取教訓，深入推進形式主義、官僚主義的集中整治。”廣東省紀委監委有關負責人說。



（來源：中國紀檢監察報）