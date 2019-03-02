﻿以總理被控貪污　四月大選添變數

中評社北京3月2日電／據法新社及新華社報道：以色列4月議會大選在即，以總檢察長曼德爾蔔利特2月28日宣布，他準備以收賄、背信和詐欺罪名起訴總理內塔尼亞胡。

曼德爾蔔利特發表聲明說，經過兩年調查，已有足夠證據對內塔尼亞胡提出起訴，在正式起訴前，內塔尼亞胡將有機會在審訊中自我辯護。據悉，內塔尼亞胡領導的利庫德集團在此前向最高法院提交請願書，試圖阻止檢察院在選舉前宣布起訴決定，惟被法院駁回。



現年69歲的內塔尼亞胡主要面臨三項指控，其中包括放寬對電信公司Bezeq的監管以換取利益相關媒體的正面報道，以及和以色列最暢銷報紙達成秘密協定，為取得有利報道擬制定法律打壓該報紙的競爭對手。同時他還涉嫌收受富商雪茄和香檳等貴重禮物。



內塔尼亞胡對此表示，這些指控根本是子虛烏有，完全是政治獵巫，唯一的目的就是影響本次大選。他誓言捍衛自己的名聲。內塔尼亞胡暫時不需要辭職，唯有遭到定罪且上訴失敗後才必須下台。



內塔尼亞胡先後4次出任總理，本屆任期將於2019年底結束。以色列預定4月9日舉行議會大選，自去年12月以來，利庫德集團的支持率一直遙遙領先，外界普遍猜測他本人連任幾乎毫無懸念。然而，除了官司纏身以外，內塔尼亞胡如今還面臨前參謀長本尼.甘茨領導的中間派聯盟的嚴厲挑戰，更加增添了選舉的不確定性。



（來源：大公報）