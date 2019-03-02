美懸賞780萬通緝拉登之子

拉登（左）曾有意培養小兒子哈姆扎成為自己的繼承者\網絡圖片 中評社北京3月2日電／綜合法新社、英國廣播公司及《鏡報》報道：隨著極端組織“伊斯蘭國”（ISIS）在敘利亞瀕臨瓦解，美國情報部門相信沉寂多時的“基地”組織可能會東山再起。美國國務院2月28日發布聲明，懸賞100萬美元（約780萬港元），通緝“基地”組織首腦烏薩馬.本.拉登的兒子哈姆扎（Hamza bin Laden）。哈姆扎多年來行蹤成謎，美國情報部門認為他可能成為其父的繼承者。



美國國務院在聲明中寫道：“哈姆扎正成長為『基地』組織分支的一名新興領袖。”國務院願意懸賞巨額獎金，希望獲取有關哈姆扎藏身地的情報。



根據從拉登死前最後藏身處繳獲的信件，拉登有意培養哈姆扎，並希望他接替自己成為組織首領。



喜全方位模仿父親



哈姆扎是拉登的小兒子，是拉登和最愛的第三名妻子薩巴爾所生。哈姆扎有一個綽號叫“恐怖王儲”，美國國務院估計他在30至33歲左右。



哈姆扎從幼年起就已跟隨父親參與“基地”組織活動。美國聯邦調查局前調查員蘇凡曾表示，哈姆扎在聲線、傳遞信息形式及手段上都嘗試模仿拉登。



2015年，哈姆扎曾釋出音頻及視頻信息，呼籲敘利亞境內的穆斯林極端分子團結起來，並宣稱敘利亞當時正進行的撕裂國家式的戰爭為“解放巴勒斯坦”鋪平道路。在2016年的一則視頻中，哈姆扎呼籲推翻沙特王室當權者，哈姆扎和拉登都是沙特人。



在“基地”組織2017年的一則短片中，哈姆扎還呼籲跟隨者襲擊猶太人、美國人、西方人，甚至俄羅斯人，表示要“跟隨過往殉難者的步伐”。



另外，哈姆扎還曾釋出信號，威脅會就父親的死向美國報仇。拉登2011年5月在巴基斯坦要塞城鎮阿伯塔巴德被美軍擊斃。



迎娶“9.11”主謀之女



有關哈姆扎的行蹤多年來說法不一。有傳聞稱他可能藏身於巴基斯坦、阿富汗、敘利亞，或者被軟禁在伊朗。美國國務院認為他目前可能處於阿富汗和巴基斯坦邊境，不過又強調哈姆扎可能在中亞和南亞的任何地方。



法新社報道稱，拉登的三名妻子及孩子們在他被殺後，已被允許悄悄重返沙特。不過，沙特3月1日宣布取消了哈姆扎的公民身份。有傳聞稱哈姆扎曾在數年中獨自和母親生活在伊朗，儘管“基地”組織一直譴責伊斯蘭教什葉派在該國的主導地位。



觀察人士認為，伊朗政府可能已將哈姆扎軟禁起來，作為持續向對手沙特及“基地”組織施壓的方式，從而避免伊朗遭伊斯蘭教遜尼派極端武裝的襲擊。



哈姆扎的一名同父異母兄弟去年接受英國《衛報》採訪時表示，雖然不知道哈姆扎的行蹤，但他可能在阿富汗。這名兄弟還透露，哈姆扎迎娶了2001年美國“9.11”恐襲事件的劫機頭子兼主謀穆罕默德.阿塔的女兒。



（来源：大公报）