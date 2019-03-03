兩會首場新聞發布會 港媒拋出“火辣”問題

凱雷搶到了政協新聞發布會的最後一問（中評社 張爽攝） 中評社北京3月3日電（中評社報道組）“下面是最後一個問題。”



“請給最後一排一個機會！”



“好，就是你了。”



香港大公文匯傳媒記者凱雷憑借一聲高喊，意外獲得了全國政協十三屆二次會議新聞發布會最後一個提問機會。



會後在向中評社回憶提問過程時，凱雷仍然掩飾不住滿滿的興奮和激動，“郭衛民過去曾經講到過，提問就是要一直堅持到最後，不要放棄最後一個機會。我一直舉手，快要結束了，本來拿大衣就要走了，之後左邊的點名官點到了我。”



凱雷是新聞戰線上的一名“老兵”，也是一位擁有52萬粉絲的微博大V，這已經是他跑兩會的第20個年頭了。面對這個來之不易的提問機會，凱雷最想問的還是全社會關心的、網絡上關心的、微博上關心的問題。他的問題聽起來有點火藥味：“去年學誠和權健的束昱輝因為涉嫌違紀違法，在社會上、微博上引起了廣泛的議論，全國政協對委員的資格作出了撤銷的處理。請問發言人，您能不能告訴我們去年全年全國政協一共撤銷了多少政協委員的資格。第二個問題，全國政協對加強委員資格的把關是怎麼做的？對委員的行為如何加強監督？最後我也想知道，今年和未來全國政協對委員的履職有沒有一些新方面的要求？謝謝。”



凱雷說，去年“權健事件”和學誠事件都是從微博上發起的，影響非常大，加上他關心的另外兩個問題已經被其他記者問了，所以他決定問這個問題。“我準備了7、8個問題。因為我是香港大公文化集團的記者，所以我最想問的還是大灣區的問題，但是這個我沒有問到。第二，我們是非常關注台灣問題的，台灣問題也被別的記者問到了。第三，我比較關心社會上大家關注的問題，尤其是微博上關注的問題，因為前兩個問題沒有問到，最後拿到了提問機會我就問了委員履職的問題。”



面對這個有些棘手的問題，郭衛民沒有回避，他告訴記者，截止到2019年3月1日，全國政協共撤銷委員資格3名，責令辭去委員2名。郭衛民還宣讀了去年修訂的《政協章程》中關於委員的資格、責任、義務的規定。



至於政協委員履職的問題，郭衛民則現身說法：“現在要求政協常委每年要提交書面履職報告，每位政協委員要建立履職檔案；同時抓好委員的學習培訓，通過開展新任委員的’初任學習’和面向全體委員的‘專題學習’，確保每位委員屆內至少參加一次集中學習研討活動。（全國政協）加強了和委員的聯絡，每次政協常委會議都會邀請50名委員列席會議，這次我也列席了政協的常委會。”

