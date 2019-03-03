中評現場：郭衛民答中評談“首秀”感受

郭衛民在離場前回答中評社記者提問（中評社 林艶攝） 中評社北京3月3日電（中評社報道組）新任全國政協新聞發言人郭衛民在全國政協十三屆二次會議新聞發布會上的“首秀”進行了約90分鐘。



在進行了十六個回合的問答之後，主持人宣布，“新聞發布會到此結束，謝謝大家。”話音剛落，前排的記者立刻衝向主席台，將錄音設備遞到郭衛民面前——這是歷屆兩會記者會的“傳統”，記者們不願放過每一個向發言人提問的機會，希望抓住離場前的機會再問一兩個問題。



主席台前瞬間被記者和各種設備圍滿，郭衛民面帶微笑與記者們點頭致意，提問的聲音一浪高過一浪。中評社記者問，“‘首秀’有什麼感受？”郭衛民聽清了這個比較簡短的問題，笑著說，“這是一項很重要的任務，也是一項很艱巨的任務。”



重要和艱巨，是郭衛民對自己擔任兩會首場新聞發布會發言人這項工作的評價。



說“重要”，是因為這場發布會為本次兩會“打頭陣”，今年又是人民政協成立70周年，許多重要信息將通過這場記者會釋出，受關注程度自然非同一般。這一點從參加發布會的記者人數就可以看出。



發布會開始時間是下午三點，但兩個小時前，人民大會堂外就已經排起了長隊。獲准入場後，肩扛手提各種攝錄設備的記者們以百米衝刺的速度跑上人民大會堂的台階——因為參會記者人數眾多，來晚了甚至可能擠不進發布廳。而發布廳內，前排的地上、兩側的過道上都坐滿了人。主持人每次邀請記者提問時，都有多位記者同時舉手。



說“艱巨”，也是郭衛民的心裡話。從發布會上記者們提出的問題就可以感受到這場發布會有多“艱巨”，從質疑中國製造“債務陷阱”“搞地區霸權”，到“環保指標”與“經濟發展”如何平衡，再到國際社會對中國竊取技術、貿易不公平、違反人權等等的指責，最後到全國政協撤銷問題委員的資格，記者們在一個多小時內拋出一個個略顯刁鑽的問題，跨度從國內議題到國際議題、從內政到外交、從經濟到民生。雖然郭衛民在新聞發言人崗位上工作多年，但是要在一個多小時的時間內應對這麼多“刁鑽” 的問題，顯然也是一個高難度任務。



香港大公文匯傳媒集團記者凱雷搶到了最後一個提問機會，問題有點“火藥味”：“去年學誠和權健的束昱輝因為涉嫌違紀違法，在社會上、微博上引起了廣泛的議論，全國政協對委員的資格作出了撤銷的處理。請問發言人，您能不能告訴我們去年全年全國政協一共撤銷了多少政協委員的資格。”

