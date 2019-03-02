新舟700支線機試製　年底首飛

中評社北京3月2日電／記者劉凝哲北京報道：記者從航空工業獲悉，中國自主研製的新一代70座級渦槳支線飛機“新舟”700，日前全面轉入生產試製與驗證階段。“新舟”700首架機將於今年9月總裝下線，並開展首飛準備工作，力爭在年底前實現首飛目標。目前，“新舟”700飛機項目已與11家客戶簽訂了285架意向訂單。



首次採用電傳操縱系統



2月27－28日，“新舟”700飛機項目詳細設計階段工作通過專家評審。經專家組討論評議一致認為，“新舟”700飛機項目研製工作嚴格按照民機研製程序和適航規章要求，完成了詳細設計階段的各項任務，達到預期階段目標，同意“新舟”700飛機項目詳細設計階段工作通過評審，項目研製工作將全面轉入生產試製與驗證階段。



“新舟”700飛機是中國航空工業集團有限公司自主研製的新一代70座級渦槳支線飛機，是國家民用飛機“兩幹兩支”發展戰略的重要組成部分。據介紹，“新舟”700飛機引進了PW150C發動機，以及Proline Fusion綜合航電系統，首次在渦槳支線飛機上採用了電傳操縱系統。飛機最大速度可達637公里／時，單發升限5400米，起飛場長1300米，非常適合高溫、高原、短跑道機場和翻山越嶺複雜航線等運營環境。



“新舟”700飛機按照最新的CCAR25標準設計，特別配備的風切變雷達、平視顯示儀、ACARS數據鏈系統以及電傳操縱系統也將顯著提升其安全性。



（來源：大公報）